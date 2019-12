Fiorentina-Roma, DZEKO: "Non sarà facile, faremo il nostro gioco. Dobbiamo essere aggressivi e dare il 100%"

La Roma si prepara a scendere in campo per l'ultima partita dell'anno: la formazione giallorossa è attesa al "Franchi" contro la Fiorentina. Nel prepartita ai microfoni dei cronisti è intervenuto l'attaccante giallorosso Edin Dzeko. Le sue parole:

DZEKO A ROMA TV

Quanto è importante vincere qui?

"Vincere è sempre importante poi è l'ultima partita prima della sosta. Non è facile, ma dobbiamo dare tutto e provare a vincerla. Non è facile, come non lo è stato mai qui".

Che squadra ti aspetti oggi?

"Ho visto la partita contro l'Inter. La Fiorentina corre tanto, è aggressiva e gioca in casa. L'ultimo gol fatto contro l'Inter ha dato ai viola una spinta in più. Pensiamo a noi, dobbiamo essere aggressivi e dare il 100% tutti".

Non cambia il vostro gioco...

"Noi facciamo il nostro gioco e proveremo a farlo anche oggi".

DZEKO A SKY SPORT

Siete i favoriti per il 4° posto?

"Non pensiamo così, dico la verità. Ogni partita aggiunge qualcosa di nuovo. Oggi è difficile contro una squadra che secondo me con i giocatori che ha deve essere più in alto in classifica. Noi stiamo bene, ma è l'ultima partita prima della sosta e dobbiamo dare il 100% per vincere".

Mancano Chiesa e Ribery, cambia qualcosa?

"Sono importanti, ma non penso cambi molto. La Fiorentina è aggressiva, corre tanto e qui a Firenze è sempre difficile. Pensiamo a noi e a fare il nostro gioco, speriamo finisca bene per noi".