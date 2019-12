Manca sempre meno a Fiorentina-Roma in programma al "Franchi". Nel prepartita è intervenuto anche il dirigente dei viola, Giancarlo Antognoni. Le sue parole:

ANTOGNONI A SKY SPORT

Siete preoccupati?

"Sì per la classifica. Cerchiamo di migliorarla in questo ultimo periodo. Stasera vorremmo cercare di ottenere qualche punto. Ci mancano un po’ di giocatori come mancano alla Roma penso".