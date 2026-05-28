WESLEY: "Soddisfatto dell'adattamento alla Roma. Forse un giorno tornerò al Flamengo"

LANCE.COM - Ha rilasciato un'intervista al giornale brasiliano Lance l'esterno della Roma Wesley. Ecco le sue parole.

Soddisfatto del primo anno in Italia?

"È incredibile, molto bello. Sono molto soddisfatto della mia rapida adattamento alla Roma e nel calcio italiano. Solo competere con questi giocatori affermati (Luka Modrić, Lautaro Martínez, Kenan Yıldız e Marcus Thuram, ndr) mi rende orgoglioso".

Segui ancora il Flamengo?

"Il Flamengo è stato il club che ha cambiato tutto. Sono molto grato a Tubarão, ma è stato Flamengo a cambiarmi la vita. Continuo a seguirli, ogni volta che posso, e ho molto affetto per tutti. Forse un giorno tornerò".

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