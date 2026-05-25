WESLEY: "Siamo sempre stati consapevoli della nostra forza. Ci meritiamo la Champions League"

MANA MANA SPORT - Uno dei protagonisti assoluti di questa stagione romanista. Sulla qualificazione in Champions League della Roma c'è anche e soprattutto la firma di Wesley. Il laterale brasiliano è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica, esprimendo tutta la sua felicità per la serata di ieri. Il brasiliano ha parlato dell'affetto dei tifosi: "L'ho percepito subito, sono arrivato alle 6 di mattina e c'era già gente ad aspettarmi. Ogni volta che entro in contatto con i tifosi sono sempre più felice".

Un impatto devastante quello del numero 43 sulla Roma e sul campionato italiano. Per praticamene tutta la stagione Wesley ha giocato sulla fascia sinistra, quella non di sua competenza essendo destro: "Speravo di adattarmi, ma non pensavo così presto. All'inizio a sinistra ero un po' strano, poi ho detto al mister che pur di giocare avrei giocato in qualsiasi ruolo".

Il gol contro il Bologna all'esordio: "Sapevo che avrei segnato alla prima contro il Bologna, come lo sapevo anche altre volte. Sono molto felice". E su come ha vissuto queste ultime settimane la squadra: "Siamo sempre stati consapevoli della nostra forza. Il nostro segreto è il lavoro. Siamo felici di aver raggiunto la Champions League, l'abbiamo meritata".

Spazio anche per una battuta sulla sua passione per la cucina italiana: "Non avevo mai sperimentato la cucina italiana, ma me ne sono innamorato". Wesley è atteso dal Mondiale con il Brasile ed è già pronto a raggiungere il ritiro: "Sono pronto per la nazionale tra poco prendo l'aereo".