SVILAR: "Gasperini ha inciso tantissimo. La Roma merita di stare in Champions, raggiungerla così è stato da brividi"

TELE RADIO STEREO - Mile Svilar è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica durante la trasmissione "Te la do io Tokyo". Il portiere giallorosso è stato decisivo anche ieri sera, nella vittoria di Verona che ha consentito alla Roma di tornare in Champions League.

Grande festa ieri sera "Sì, certo, meritata"

Quello che ti chiedono tutti ora è un grande forza Roma e se ci rivediamo l'anno prossimo "Sì certo, ci rivediamo in Champions"

Che emozione è andare in Champions? "Sono emozionatissimo, poi di farlo qui a Roma dopo 7-8 anni... normalmente un club come la Roma deve stare sempre in Champions. Poi raggiungerla così, in questo modo, è stata una cosa da brividi, bellissimo".

Vedendo sempre 70mila persone allo stadio, uno poi si chiede perché non andavamo in Champions "Sì, da quando sono arrivato è sempre stato così, in Europa League, anche in Conference, dove non c'ero ma che vedevo in Tv. La Roma merita di stare dove sta oggi".

Hai mantenuto concentrazione e continuità anche nei momenti difficili della stagione "In una stagione così lunga ci sono sempre momenti complicati, però il mister è stato bravissimo a gestirci anche nei periodi meno buoni. Tutti hanno messo un pezzettino per arrivare al nostro obiettivo e siamo stati bravi a fare questa cosa".

Quanto ha inciso Gasperini in questa qualificazione? "Tantissimo. Anche nei momenti meno buoni, magari tre o quattro settimane fa, lui continuava a ripeterci che ce l’avremmo fatta, che saremmo andati in Champions. Ci ha fatto credere sempre in questo obiettivo e poi ci abbiamo creduto tutti insieme".

Cosa vuoi dire ai tifosi della Roma? "Li voglio ringraziare, gli voglio bene e sono veramente strafelice per loro, perché lo meritano davvero".

Un messaggio finale? "Forza Roma, forza Roma sempre".