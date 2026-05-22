KONÈ: "Sappiamo dove siamo e dove stiamo andando. Siamo una squadra molto unita" (VIDEO)

Il centrocampista della Roma Manù Konè si è raccontanto in una lunga intervista al canale della Lega Serie A. Queste le sue parole: "Sono nato a Parigi. I mieri genitori sono ivoriani. Ho iniziato a giocae a calcio perchè già mio padre le praticava anche se non era professionista. Anche i miei amici lo praticavano quindi per me era la logica conseguenza. Quando sei piccolo giochi nei piccoli quartieri e cresci con questo, questo mi ha forgiato. Ora sono un professionista ed ho lavorato per questo, e per me è tutta la mia vita"

Sul calcio italiano...

"Il calcio italiano si guardava molto. Mio fratello maggiore alla playstation sceglieva sempre squadre italiane. Tutti guardavano l'Italia e la Serie A"

Sul gruppo..

"Sappiamo dove siamo e soprattutto dove si sta andando con lo stesso obiettivo comunque, perchè siamo una squadra. In campo siamo 11 ma ci sono anche gli altri, lo staff, gli allenatori, i fisioterapisti, i preparatori. Penso che sia questo a fare una squadre ed è questo che fa la Roma"

Konè mostra la palestra di Trigoria...

"È qui che ci alleniamo tutti i giorni. Qui di solito facciamo il riscaldamento con i preparatori. C'è tutto il necessario per essere in forma e farsi trovare pronti la domenica per vincere le partite"

Sul modo di vivere le partite...

"Ogni partita è come una finale. La domenica c'è più atmosfera, c'è più stress. Devi vincere la partita. Ci sono più cose che la rendono divertente, sia per noi che per il pubblico. Ci piace che ci sia tanta gente, regalare emozioni ai tifosi. Con le vittorie è ancora meglio"

Sull'adattamento in Italia...

"Penso di essermi adattato bene, per me era un paese nuovo. In città sono tutti appassionati di calcio, e questo mi piace. È un po' come in Francia. L'Italia è un paese che ama anche gli "stranieri", ti fa sentire a tuo agio. Mi piacciono le persone anche al di fuori del campo. Passeggiare a Roma è come sfogliare un libro di storia"

(continua)





