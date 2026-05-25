EL AYNAOUI: "Una serata incredibile. Ho dato tutto per aiutare la squadra. Il nostro segreto? Rimanere compatti in ogni momento"

RETE SPORT - Neil El Aynaoui è intervenuto ai microfoni dell'emittente telefonica dopo la qualificazione in Champions League ottenuta ieri sera sul campo del Verona. Il numero 8 è subentrato nella ripresa, giocando una partita di grande qualità.

Hai capito che è successo ieri? Da quanti anni mancasse qui a Roma la Champions?

“Ieri sera è stata una serata incredibile per noi, per tutti i tifosi, abbiamo festeggiato anche dopo la partita all’aeroporto abbiamo trovato un ambiente incredibile, penso che è questo il livello dove la Roma deve stare”

Qual è il segreto di questa Roma?

“Il nostro segreto è stato sempre quello di pensare sempre da squadra, di rimanere compatti, in ogni momento, dal primo all’ultimo giorno”

Come è stata la tua stagione?

“Quest’anno per me è stato molto buono in alcuni momenti, meno in altri momenti. L’obiettivo era quello di andare in Champions, volevo fortemente questo dall’inizio della mia esperienza qui, ho dato tutto me stesso per aiutare la squadra”

Quali sono state le difficoltà maggiori se ne hai trovate nel sistema di Gasperini?

“Sicuramente un tipo di calcio differente da quello che ho conosciuto prima, è un calcio dispendioso a livello fisico, serve enorme concentrazione, ma una volta entrati nel mood del mister diventa molto difficile per gli avversari affrontarci”

Si è parlato tanto anche del tuo futuro, di interessamenti di grandissimi club, tanti tifosi della Roma vedono in te un punto di partenza per la Roma del futuro, vuoi rassicurarli sulla tua permanenza?

“Certamente, sono molto contento qui a Roma, ancor più per questo finale di stagione, sto molto bene qui a Roma”

Gasperini ha sempre parlato della tua serietà e del tuo impegno. Com’è il tuo rapporto con l’allenatore?

“Molto buono, sono molto fortunato ad essere qui a Roma, la relazione col mister è ottima”

Hai chiamato papà e gli hai detto che stai diventando più importante di lui nello sport?

“No devo lavorare ancora molto"