Nardin: "Questa maglia è una seconda pelle, sogno l'Olimpico. Allenarmi con De Rossi è stato incredibile" (VIDEO)

Federico Nardin è il nuovo volto di Dreaming Roma, la rubrica dedicata ai talenti del settore giovanile giallorosso. Difensore centrale classe 2007, Nardin rappresenta l’essenza del vivaio di Trigoria: dieci anni di militanza, dai primi calci nell’Under 10 fino alla consacrazione con la Primavera e la Nazionale. Durante l’intervista, il giovane talento ha sottolineato il suo profondo legame con la maglia, definendola una "seconda pelle" e ammettendo che giocare per la Roma comporta una responsabilità speciale che solo un vero tifoso può sentire.

Sei nato nel 2007, ma fisicamente e per la tua storia qui sembri un veterano. Diresti di aver bruciato le tappe a Trigoria? Sei qui da dieci anni, giusto?

"Sì, il mio primo anno è stato nell'Under 10. Non credo di aver bruciato le tappe, ho fatto tutti i passaggi necessari. Sono arrivato a quest'anno, che potrebbe essere l'ultimo o il penultimo con l'Under 20. Il mio sogno è arrivare fino alla prima squadra."

Siamo abituati a giocatori che vengono da tutta Italia, ma tu sei il tipico tifoso della Roma che realizza un sogno. Dove è iniziata questa passione? In famiglia?

"Questa passione viene da mio papà. È sempre stato romanista. Mi ha portato allo stadio per la prima volta quando avevo tre anni. E fuori da Trigoria per la prima volta... ora sembra strano perché è normale passare per quei cancelli, ma prima ero un tifoso che aspettava i giocatori fuori per un autografo.

A molti di noi è capitato di aspettare fuori, magari saltando scuola. Se sei un vero tifoso, non diventa mai normale al 100% stare qui dentro.

"Esatto. Allenarsi con De Rossi l'anno scorso è stato incredibile. Non è mai stata routine per me. Era un sogno scendere in campo con lui, pensando alla foto che ho con lui qui fuori di quando avevo tre anni."

Passare da avere la foto con il tuo eroe a tre anni ad averlo come allenatore deve essere travolgente.

"Sì, non è facile all'inizio. Forse non te ne rendi conto subito, provi emozioni completamente nuove. Come hai detto, è stato travolgente. Lo chiamavo mister, ma per me era sempre DDR. Mister DDR."

Facciamo un passo indietro. Sei nato a Latina. Dove hai iniziato a giocare?

"Ho iniziato al San Michele. Giocavo con i più grandi perché a tre anni c'erano solo bambini più grandi. All'inizio mio papà non era convinto. Al primo allenamento c'era un campo di terra e io facevo i castelli di sabbia. Mi disse: "Forse non fa per te". Ma poi ho imparato le regole. Sono passato alla Pro Latina e abbiamo fatto un torneo qui a Trigoria."

E lì ti hanno notato.

"Sì, mi hanno contattato per un provino all'Acquacetosa. Sbagliarono a dirmi il giorno e feci il provino con i 2006. Chi mi ha detto che la Roma mi aveva scelto? Mio papà. Era un momento difficile per lui perché si era appena rotto il crociato, ma mi diede la notizia. All'inizio era preoccupato per i viaggi avanti e indietro, ma fortunatamente dopo due anni mi sono spostato qui a Trigoria. Mio nonno è stato fondamentale: vive a San Giovanni e mi ospitava per portarmi agli allenamenti dopo scuola. È unico, abbiamo un rapporto speciale."

Tuo nonno è romanista?

"No, tifa Inter. Un doppio sacrificio! Ma gli piace la Roma, per il bene che vuole a suo nipote."

Ti ricordi il tuo primo giorno a Trigoria?

"Ricordo il primo torneo qui da visitatore. Ho un video di quando ero piccolo, non ci credevo. Saltavo ovunque, correvo per tutto il campo. I miei genitori mi hanno sempre detto di divertirmi: "Se un giorno decidi che non è quello che vuoi, smetti". Ma mi è sempre piaciuto. Sono sempre stato calmo in allenamento e in partita, mi divertivo e basta."

Come si passa da essere un grande tifoso a essere un professionista al 100%?

"Da bambino vivi il sogno senza renderti conto di dove sei. Ora che sto entrando nel calcio dei grandi, il sogno diventa realtà. Ti alleni con la prima squadra, con giocatori che prima tifavi in TV o allo stadio. Lì devi crescere e restare calmo. Se non sei calmo, non vivi l'esperienza nel modo giusto. A volte la vivi un po' da tifoso e ti lasci trasportare, senti una responsabilità extra. Questa maglia è speciale, non sarà mai come giocare per un altro club."

La tua passione ti ha mai portato a commettere errori?

"Purtroppo sì. Quest'anno, nel derby. È sempre una partita difficile per noi romanisti, specialmente a livello emotivo. A fine partita non sono riuscito a contenere le emozioni dopo la sconfitta. Ho fatto qualcosa che non mi sarei aspettato da me stesso. È quello che intendo per restare calmi: devi capire dove sei e dare il contributo in campo senza andare oltre. Ho sbagliato e mi dispiace, ma si cresce e si impara dagli errori."

Seck ha detto che tu sei il giocatore a cui guarda per capire cosa significhi giocare per la Roma. Senti questa responsabilità?

"Non sento la responsabilità di spiegare, ma credo che lo si veda dal comportamento. Lui vive in casa con me e quando gioca la Roma vede cosa significa per me. Penso che basti questo."

Vivi da solo da due anni. Cosa è cambiato?

"Tutto. Il livello di responsabilità, il modo in cui vivi. Devi svegliarti da solo perché mamma non c'è più, devi cucinare. Vivo con un compagno di squadra, abbiamo la stessa routine e ci aiutiamo molto. Siamo entrambi maturi e parliamo di tutto."

Hai un gran fisico e una personalità esuberante. Ti senti un leader?

"Sì, mi piace guidare i compagni dentro e fuori dal campo. Mi piace essere un punto di riferimento, ma è nella mia natura, non perché voglia dire agli altri cosa fare. Il mio punto debole è l'aspetto emotivo, la gestione della rabbia in campo. Ci ho lavorato con gli psicologi del club e quest'anno sono migliorato molto. Mi sento più consapevole."

Sei sempre stato un difensore?

"Sì, anche se a volte ho fatto il centrocampista. Ho tecnica, ma il primo lavoro di un difensore è non far segnare. Ho giocato a tre, a quattro e ultimamente anche come terzino. Mi sto abituando, ma mi sono sempre visto in una difesa a tre, indifferentemente a destra o a sinistra. Saper giocare su entrambi i lati è fondamentale."

I "Fantastici Quattro" della difesa Primavera: tu, Terlizzi, Mirra e Seck. Come andate d'accordo?

"Andiamo d'accordo fantasticamente. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, non c'è invidia, solo sana competizione. Ci divertiamo insieme."

In cosa devi migliorare come calciatore?

"All'inizio dell'anno ho lavorato molto sul piede sinistro. È essenziale nel calcio moderno saper usare entrambi i piedi. Se penso al mio percorso, una persona cara è il coach Marco Scisciola. Mi vengono i brividi a pensarci. Ci ha cambiati come giocatori, ha cambiato il nostro modo di vedere il calcio nel passaggio da bambini a ragazzi. Ogni allenamento con lui era divertimento puro."

Hai vinto due scudetti nel settore giovanile. Vincere da romanista è un trionfo doppio?

"Vincere è sempre fantastico e ti fa venire voglia di farlo ancora. L'anno scorso non abbiamo vinto e ci è mancato qualcosa. Mi piacerebbe vincere il terzo scudetto per coronare questo viaggio. La semifinale dell'anno scorso ci ha lasciato l'amaro in bocca, vogliamo finire questa stagione diversamente."

Hai vinto anche l'Europeo Under 17 con l'Italia nel 2024. Cosa si prova?

"Vincere con la maglia azzurra è unico. Giocare per l'Italia è un orgoglio immenso. Ho vinto sia con la Roma che con l'Italia, le mie due squadre preferite. Emozioni indescrivibili. Vincere con l'Italia ti dà una vetrina internazionale, ma vincere è sempre meraviglioso."

Il tuo idolo calcistico?

"Francesco Totti. È la base per ogni tifoso della Roma."

Molti ti paragonano a Calafiori per il percorso e le caratteristiche. Ti ci rivedi?

"Me lo hanno detto in molti. Mi piacerebbe fare anche solo una parte di quello che ha fatto lui, ma io seguo il mio percorso e il mio sogno."

Hai rinnovato il contratto a gennaio, diventando professionista. Senti più pressione?

"È un contratto che mi dà molta fiducia, ma senti di dover dimostrare ancora di più. Devi far vedere che quando farai il salto tra i grandi potrai dare il tuo contributo senza farti travolgere. Vivo giorno per giorno, ma la mia ambizione è vincere trofei con la Roma e con l'Italia."

Cosa significa per te indossare questa maglia dopo dieci anni?

"Responsabilità e orgoglio. Per noi romanisti è una seconda pelle."

Hai mai visualizzato il debutto all'Olimpico?

"Molte volte. L'ho sognato. Se dovessi dedicarlo a qualcuno, lo dedicherei a mio nonno per il ruolo fondamentale che ha avuto nella mia vita e nella mia carriera."

Hai mai pensato a una carriera lontano da Roma?

"Ora che il tempo con la Primavera finisce, il pensiero attraversa la mente, ma è una prospettiva difficile. Inconcepibile per me. Il sogno è restare sempre alla Roma."





