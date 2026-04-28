MANCINI: "Cristante e Pellegrini i vicini ideali, sono legatissimi alla Roma. In ogni via della città si respira la storia"

IDEALISTA.IT- Non solo leader in campo, ma anche uomo profondamente legato alla città e ai valori dello spogliatoio. Nel quarto episodio delle interviste in collaborazione con il noto sito dedicato al mondo dell'immobiliare, Gianluca Mancini ha raccontato il suo rapporto con Roma anche fuori dal rettangolo verde, partendo proprio dalla sua casa:

In ogni casa c'è un angolo speciale, qual è il tuo? Preferisci uno spazio all'aperto o magari una sala cinema o dedicata ai videogiochi?

"A me piace ogni stanza della mia casa, anche la cucina… Dipende dai momenti della giornata. Ma sicuramente un angolo dedicato alla Roma e ai miei successi da calciatore non manca".

Vivi la Capitale ormai da diversi anni. C'è un quartiere o una zona di Roma che ti ha colpito particolarmente, dove ti senti davvero “a casa"?

"Mi piace girare molto per il centro e scoprire ogni volta qualcosa di diverso. In ogni via di Roma si respira la storia".

Sei uno dei capitani della squadra. Chi è il "vicino di casa" ideale tra i tuoi compagni? E chi, invece, farebbe troppo chiasso?

"Penso che Bryan e Lorenzo possano essere i vicini ideali per qualsiasi persona. Sono persone perbene, oltre che legatissimi alla Roma. Il compagno che farebbe troppo chiasso da vicino? Ci sono già io, basto e avanzo (ride, ndr)".