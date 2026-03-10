Litti: "I primi mesi a Roma sono stati difficili, ma tante persone mi hanno aiutato e fatto sentire a casa" (VIDEO)

Marco Litti, terzino sinistro della Roma Primavera, è il protagonista della nuova puntata della rubrica 'Dreaming Roma' e nel corso dell'intervista ai canali ufficiali del club ha raccontato il suo percorso nel settore giovanile giallorosso. Ecco le sue parole.

Come stai?

"Molto bene, grazie".

Nel gruppo squadra vi chiedete: "Come stai?"

"Nella nostra generazione ancora sì, ci si parla".

Quanto è stato difficile lasciare la tua città per trasferirti a Roma?

"I primi mesi un po' difficile, era un ambiente nuovo e non conoscevo nessuno. Roma è una realtà più grande rispetto a quella in cui vivevo. I primi 2/3 mesi sono stati un po' difficili, ma con il passare del tempo ho conosciuto tutti ed è stato molto più semplice ambientarmi".

Chi ti ha particolarmente aiutato in questo processo?

"Non c'è stata una persona in particolare, ma tante persone mi hanno fatto sentire a casa. Non mi hanno fatto mai mancare nulla, mi hanno sempre aiutato anche nelle piccole cose e questo fa la differenza".

Da piccolo passavi tutta la tua giornata tra Trigoria e il convitto...

"Andavo a scuola e ad allenarmi. Ho fatto amicizie e mi hanno fatto sentire subito a mio agio".

Dove hai iniziato a giocare a calcio?

"Ho iniziato all'Euro Sport Academy, che è una scuola di calcio di Brindisi. Dopo quattro anni sono passato al Lecce, dove ho trascorso altri quattro anni. Poi mi hanno detto che la Roma era interessata e io non ho esitato".

Nel 2020 la chiamata della Roma: chi te lo ha detto?

"Mia madre".

La tua reazione?

"Ho detto: 'Dai, non scherzare...'. Lei ha detto: 'No, veramente'. All'inizio era un po' titubante anche lei, il figlio piccolo... Io le ho detto: 'Voglio andare'".

Che trattativa è stata?

"C'era anche il Covid in mezzo, non sapevamo quando avrebbero riaperto. Sono venuto a visitare Trigoria prima che chiudessero tutto e l'impatto è stato devastante".

Cosa hai pensato quando hai varcato il cancello di Trigoria?

"Ho pensato: 'Assurdo'. Non avevo mai visto un centro di allenamento così moderno e all'avanguardia. Sono rimasto incredulo".

Ma hai lasciato la tua casa...

"Non ci pensavo. Più ci pensi, più diventi triste. Mi dicevo: 'Se voglio diventare un calciatore...'. Prima o poi doveva succedere, non posso sempre stare attaccato alla mia famiglia. Ho preso questa decisione, mia madre mi ha dato libero arbitro e mi ha permesso di fare questa scelta".

La famiglia è venuta a Roma con te?

"No, è rimasta giù. Mia mamma viene a trovarmi una volta al mese. La mia famiglia è stata fantastici, non mi ha mai fatto mancare nulla e sentire la distanza. Quando mi sentivo un po' giù venivano o io andavo giù per qualche giorno. Hanno capito la situazione".

Cosa ti manca di più di casa?

"Gli amici e la famiglia. Quando ero a Lecce, dopo l'allenamento, uscivo, andavo al bar e stavo con loro. Ora faccio le videochiamate. Mia mamma e mio fratello mi seguono dappertutto. Fanno di tutto per me".

Tuo fratello è più grande o più piccolo?

"Più grande".

Gioca anche lui a calcio?

"Giocava a Lecce e ha fatto l'eccellenza".

Quindi capisce la tua passione?

"Sì".

Che impatto hai avuto con la città di Roma?

"Ora ho iniziato a vivere Roma. Ogni tanto vado a cena con i miei compagni di squadra. Avendo la macchina e la patente è più facile visitarla. All'inizio mi sono buttato in questa città grande e bella e l'impatto è stato bello ed emozionante".

C'è stato un momento in cui hai pensato di tornare indietro?

"No, mai. Ero sempre più convinto che la scelta fatta era quella giusta".​​​​​​​

Nel 2022/23 hai vinto il tuo primo Scudetto con la Roma Under 17: è stato un punto di arrivo o faceva solo parte del percorso?

"Per me è stato un punto di partenza. Perché è facile arrivare in un club e pensare ai tuoi obiettivi finali. Per raggiungere gli obiettivi finali devi fare delle tappe come il primo scudetto, i primi scontri diretti...".

A chi devi l'essere qui?

"Mio padre".

L'obiettivo finale è anche per lui?

"Sì. Tutto quello che faccio in campo e la persona che sono, è tutto per lui".



Ti ha aiutato trasferirti così piccolo?

"Sì, perché giù c'è sempre quell'assenza quando lasci casa. Sento sempre papà".

Ti manca giocare vicino alla porta o il tuo ruolo è un po' più arretrato?

"Ho iniziato da esterno d'attacco. Poi i mister mi hanno abbassato perché avevo grande corsa e mi piace attaccare lo spazio. Sono passato poi da quinto a terzino, ma mi piace partire da dietro".

Pensi che lo spazio che puoi percorrere sia ciò che ti distingue come giocatore e il tuo punto di forza?

«Sì, direi di sì. Quando parti da dietro, hai una visione migliore della porta e dei tuoi compagni, mentre quando sei più avanti, hai la schiena alla porta, il che rende tutto più difficile».

Abbiamo parlato della tua caratteristica principale. Dove pensi che il tuo gioco debba migliorare? E per quanto riguarda la difesa?

«Direi la mia difesa, perché essendo sempre stato abituato a giocare come attaccante, quando affronti avversari molto abili, bravi nel dribbling, è difficile difendere contro di loro. Questa è una parte del mio gioco che deve migliorare. Però sono sicuro che con il tempo succederà».



Hai perso delle parti della tua carriera per problemi fisici, il più significativo dei quali è stato un problema alla spalla. Ora hai trovato una certa continuità. Questo si vede dalle tue prestazioni: stai facendo gol e assist. Pensi di essere al punto più alto della tua carriera, che è ancora in fase nascente?

«Ora mi sento bene, sia fisicamente che mentalmente. Mi sento in pace e concentrato».

Sei contento della tua forma?

«Sì. Sono davvero contento perché, come hai detto, ho finalmente trovato una certa continuità. Sono felice di come vanno le cose».​​​​​​​

Il tuo contratto con la Roma è stato rinnovato a luglio. Non è il tuo primo contratto con la Roma, ma potrebbe essere uno dei più importanti per te, perché potrebbe portarti a diventare professionista. Cosa pensavi mentre lo firmavi? "Ce l'ho fatta"? O "Ora inizia il vero lavoro"?

«Ora inizia il vero lavoro, perché ora è il momento per me di dimostrare. Arriverò a diventare professionista, ma devo vedere a che livello sarò e devo dimostrarlo. Ma ormai sto uscendo dal settore. giovanile. È tempo di giocare con i grandi».

Questi sono gli ultimi mesi nel settore giovanile, dato la tua età. Guardi avanti a ciò che verrà o sei un po' spaventato perché eri nella tua zona di comfort?

«50-50. È bello stare con i compagni che sono come te, che pensano come te e capiscono le tue battute. Ma è anche bello essere con i grandi, perché vedi quel tipo di calcio, i tifosi, la pressione. Diventare professionista comporta molte cose. La maggior parte delle persone pensa alla parte tecnica, al talento, ma significa anche essere concentrati 24/7, solo sulla tua carriera».

Ti senti pronto? Non solo come calciatore, ma anche come persona, come uomo?

«Credo di sì. Ho affrontato tante difficoltà: infortuni, la situazione familiare. Non è una passeggiata».

Ma ci sono problemi più grandi nella vita.

«È vero. Giocare a calcio deve essere divertente».​​​​​​​

Mi piace quello che hai detto, perché molti vedono il calcio come un traguardo, una professione che li trasformerà in figure pubbliche, celebrità. Tu non lo separi mai dalla realtà. Hai attraversato periodi tristi e difficili nella tua vita. Dimmi se sbaglio, queste esperienze ti aiutano a vedere il calcio come qualcosa di divertente.

«Esattamente. Come ho detto prima, dopo aver affrontato questi problemi, ti rendi conto di quali sono i veri problemi nella vita. Perdere una partita per un cross sbagliato o per un tiro sbagliato è deludente, ma ci sono cose più importanti nella vita. Devi andare avanti e aprire un nuovo capitolo».

Pensi che il giorno in cui ti sei trasferito dalla Puglia a Roma, avresti pensato di essere qui, a un passo dal diventare professionista?

«No. Perché non pensavo di poter fare questo tipo di percorso. Immaginavo un percorso diverso, ma sono abbastanza felice che sia andata così».

Qual è la tua ambizione nel calcio?

«Giocare al massimo livello».

Ti immagini di fare il tuo debutto da professionista con la Roma?

«Spero di sì. Perché mi piacerebbe giocare all’Olimpico con questa maglia, con i tifosi che vengono a sostenere la Roma ogni domenica. Qui a Roma, la Roma è qualcosa di magico».

All'inizio dell'intervista abbiamo detto che la tua è una storia diversa. Non sei nato a Roma e non sei un tifoso della Roma. Quanto Roma è diventata parte di te? Quanto il fatto di essere qui ti rende un tifoso della Roma, e infine, quanto è forte il tuo legame con questa maglia?

«Molto forte. All'inizio pensavo che tutte le squadre fossero uguali. Ma dopo aver vissuto a Roma per sei anni, ti rendi conto che la Roma conta davvero tanto qui. Senti la passione dei tifosi, il loro sostegno, la pressione. Ed è fantastico».

Questa è un'altra bella cosa che hai detto: con poche parole hai descritto un intero popolo.

«Sì, perché non pensavo ci fosse tanta passione. Quando ho visto alcuni derby e partite importanti, la gente accanto a te era chiaramente in sofferenza. Per una squadra di calcio. Questo ti fa capire che sei in una grande città, a giocare per una grande squadra».





