Bologna-Roma, SVILAR: "A Gasperini piace un gioco diretto, non vuole passaggi dietro. La nostra difesa tornerà solida"

Mile Svilar, portiere della Roma, ha risposto alle domande dei cronisti di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro il Bologna. Ecco le sue parole.

Hai voluto mandare un messaggio a Kinský, portiere del Tottenham. Spiegaci perché.

"No, perché ho avuto un po' la stessa situazione otto anni fa, dove anch'io ho fatto un errore nel debutto in Champions. Poi sono passato sopra dopo qualche anno, però un portiere quando fa un errore evidente prende gol, quindi è sempre un po' più delicato. Però ovviamente mi dispiace per lui, però l'ho già visto giocare tante volte e secondo me sarà un grandissimo portiere. Quello che è successo ieri lo aiuterà a diventarlo".

Che momento è per la Roma? Adesso avete subito 5 gol nelle ultime due partite, è qualcosa di normale, un assestamento? Che momento è?

"No, è un momento dove questo può succedere, succede a tutti in una stagione lunga. Dall'altra parte stiamo facendo anche più gol, quindi possiamo concentrarci anche su questa cosa, che stiamo segnando di più. Poi la nostra difesa è stata solida da tanto tempo, quindi… Tornerà a essere così".

Ti chiedo un'ultima cosa, con Gasperini cosa è cambiato nel ruolo, soprattutto con i piedi, che avevi rispetto a precedenza ad esempio a Ranieri?

"No, penso che al mister piaccia un gioco più diretto, quindi non ci fa fare tanti passaggi da dietro per poi non essere concreti. Mi piace più che la palla vada in avanti, che siamo là, che ce la giochiamo là, perché abbiamo la qualità per farlo".

Abbiamo preparato delle immagini, una parata che sembra pazzesca su Malynovski? Riesce a coprire praticamente più di metà della porta. Non so tu come abbia fatto.

"No, sì, è una bella parata, però è un peccato che, sì, che non ha aiutato per il risultato, perché il portiere è un ruolo dove la gloria personale, diciamo, è poca, perché comunque se fai una parata del genere, un'altra parata e non vinci, viene un po' dimenticata. Quindi per me è più un peccato per il risultato. Mi piacerebbe di più non fare questa parata e vincere 5 a 4 fino a fine stagione".