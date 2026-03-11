Bologna-Roma, GASPERINI: "Ho trovato un gruppo con grandi motivazioni. Malen ricorda Milito"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha risposto alle domande dei cronisti di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro il Bologna. Ecco le sue parole.

"Italiano ha fatto più fatica a fare le scale? Io mi alleno di più (ride, ndr)".

Oggi Italiano ha detto che lei è un esempio per tutti gli allenatori. Lei cosa pensa del Bologna di Italiano?

"Parlano risultati e prestazioni. Hanno entusiasmato la città, non era facile raccogliere l'eredità di Motta e lo ha fatto nel modo migliore, raggiungendo il consenso di tutti, anche con prestazioni di qualità".

La sua Roma sa ripartire: 12 sconfitte, ma ogni volta la Roma ha rialzato la testa. Quanto incide la positività nelle analisi?

"Incide la capacità di reazione dei giocatori, ho trovato un gruppo con grandi motivazioni, con voglia di ripartire, guardare avanti. Questo calcio in cui si gioca con continuità, devi avere questa capacità, le partite dipendono da piccoli episodi contrari. A Genova abbiamo perso..."

Zaragoza ha segnato al Bologna tre mesi fa, potrebbe essere un'idea?

"Zaragoza è appena arrivato, sta giocando in un modulo completamente diverso da quello a cui era abituato, sta cercando di migliorare la sua condizione, non è facile inserirsi in un nuovo ambiente, ma ha già fatto un assist importante a Napoli. A parte Genova è sempre subentrato o giocato dall'inizio, nelle prossime settimane ci potrà dare un aiuto".

Malen, le ricorda qualcuno? A me viene in mente ed è Muriel.

"Sì, soprattutto per certe accelerazioni, per la prontezza di calciare rapidamente, anche lui aveva questa capacità di tirare in una frazione di secondo. Ci sono somiglianze. Un po' anche Milito. Non solo nei numeri dei gol. Milito si muoveva di più ma era immediato nelle giocate".

Freuler ha parlato bene di lei e ha ricordato un balletto.

"Speriamo di farne sempre di più. Quando si vince...balletto poi, sono tre passi! Le nuove generazioni arrivano e la prima cosa che fanno è guardare il telefono, ma almeno 5' di soddisfazione tra di noi quando si vince".