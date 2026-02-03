ZARAGOZA: "Quando è arrivata la chiamata della Roma non ci ho pensato un secondo" (VIDEO)

Dopo l'ufficialità della giornata di ieri, Bryan Zaragoza ha rilasciato la prima intervista da calciatore giallorosso. Le sue parole:

Prime impressioni da calciatore della Roma?

"Grazie per il benvenuto. Sono contento di stare qui, non vedo l'ora di iniziare"

Quando è nata la possibilità di venire a Roma e qual'è stata la tua reazione?

"È sussesso tutto all'improvviso. Da un giorno all'altro mi hanno detto che c'era questa opportunità, non ci ho pensato un secondo, ho detto che volevo venire alla Roma. Voglio ringraziare il club, la proprietà, Massara, Gasperini e tutti quanti. Voglio ringraziarli per questa opportunità"

Che aspettative hai?

"Ho un'aspettativa grande, voglio essere importante per il club e vincere dei titoli. Spero di giocare in Champions il prossimo anno"

Quanta voglia hai di iniziare a lavorare con Gasperini?

"Gasperini lo conosco, l'anno scorso mi piaceva molto come giocava l'Atalanta. Non vedo l'ora di iniziare e vedere quello che mi può dare per crescere sempre di più"







(continua)