Ranieri sui rinnovi di Dybala e Pellegrini: "Bisogna abbassare il monte stipendi. Se ci si viene incontro bene, altrimenti ci si saluta"

Claudio Ranieri, senior advisor del club, ha fatto il punto sui rinnovi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. L'ex tecnico giallorosso ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: "Per la sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte stipendi. Altrimenti non ce la facciamo con questo financial fair play, non è che non voglia la società. Deve esserci un punto d'incontro, o di divisione. In base a quello che hanno fatto sul campo, in base a quello che ci dirà l'allenatore, alle richieste e alle offerta della società, se c'è un incontro bene. Altrimenti ci si saluta".