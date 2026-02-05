Ranieri: "I Friedkin vogliono arrivare in Champions e poi vincere lo Scudetto. Gasperini non dice una virgola fuori posto, è un uomo di grande visione"

Parole al miele di Claudio Ranieri nei confronti di Gian Piero Gasperini. Il senior advisor giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha commentato il coinvolgimento dei Friedkin e anche il progetto del tecnico giallorosso. Le sue parole: "Il coinvolgimento dei Friedkin? Mi sembra che il campo e il nuovo stadio lo dica da sé. Hanno preso un allenatore per 3 anni e hanno chiesto di arrivare in Champions League, starci e poi vincere lo Scudetto. Questo è il loro modus operandi. Non si può pretendere subito, stiamo crescendo e costruendo. A fine anno vedremo. Io parlo di crescita di numero di giocatori che il nostro tecnico reputa nucleo. Io so che lui vuole portare il nucleo a 15-16. Il nostro obiettivo è portare il prima possibile questi giocatori, avrei voluto farlo subito, ma non sempre si può. Siamo tutti uniti. Quando Gian Piero parla, non dice una virgola fuori posto. Sono d'accordo con lui. Quando la società mi chiede cosa ne penso, io gli dico che sono d'accordo. Perché è un uomo di grande visione. Dobbiamo avere il tempo per arrivare alla sua visione e ce lo daranno i campionati che faremo".