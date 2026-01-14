VAZ: "Contento del calcio offensivo di Gasperini. Punti di forza? Velocità e finalizzazione" (VIDEO)

"Un onore essere qui": sono queste le prime parole da giocatore della Roma di Robinio Vaz. Il giovane attaccante francese, neo-acquisto dal Marsiglia, si è presentato ai tifosi attraverso un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, raccontando la sua emozione e le sue ambizioni.

Quali sono le tue prime sensazioni da giocatore della Roma? Hai già visto la squadra all'Olimpico.

"Grazie, è un onore essere qui. Intanto ringrazio il club per l'invito. Ero qui solo da poche ore e il club mi ha invitato ad assistere al match contro il Torino. Penso sia stata comunque una partita molto bella ed è stato bello vederla. È un momento di gioia, un momento che mi farà crescere. Penso di avere qualcosa da dimostrare qui".

Cosa rappresenta per te il calcio?

"È una passione e un lavoro, fin da piccolo volevo giocare a calcio. Penso che sia più di un lavoro, non trovo altre parole".

Cosa conoscevi della Roma?

"Conoscevo già la Roma, so che gioca in uno degli stadi più grandi d'Italia e che ha vinto 9 Coppe Italia".

Hai già avuto modo di conoscere Gasperini? Cosa pensi del suo calcio?

"Ho visto che è un allenatore che ha un calcio molto offensivo nel DNA. Da attaccante, sono contento di far parte della sua squadra, del suo progetto e di quello del club".

Quali sono le tue caratteristiche principali?

"Penso che i miei grandi punti di forza siano la velocità, il gioco aereo e la finalizzazione".

Un messaggio per i tuoi nuovi tifosi?

"Sono contentissimo di essere qui, voglio ringraziare il club e la famiglia Friedkin per avermi voluto portare qui. Sono contento di essere qui e non vedo l'ora di incontrarvi. Forza Roma!".





