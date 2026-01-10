FERGUSON: "Negli ultimi anni ho perso un po' di fiducia, ma alla Roma voglio ritrovare me stesso. Futuro? Non ci penso"

SPORT BIBLE - Evan Ferguson, attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista al portale britannico e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua avventura nel club giallorosso. Il centravanti irlandese sembra aver trovato continuità dopo un inizio complicato e ora punta a restare nella Capitale almeno fino al termine della stagione. Ecco le sue dichiarazioni: “Ricordo che Patrice Evra in un'intervista disse che giocare in Italia è completamente diverso e disse anche che in Inghilterra si sentiva come se fosse in vacanza. Giuro che è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto”.

Il tuo impatto con il mondo Roma?

“Ricordo che sono arrivato durante il precampionato, circa una settimana dopo che i ragazzi avevano iniziato. Quando tutti tornavano dall'allenamento, erano distrutti. È dura, ogni giorno è un susseguirsi ininterrotto di attività. Si pensa sempre alla fase successiva per fare sempre di più, è davvero molto impegnativo”.

Ti sei ambientato a Roma?

“Non è facile arrivare in un posto nuovo e partire in quarta. È un campionato completamente diverso e con uno stile di gioco diverso. Quando arrivi la gente si aspetti che le cose funzioni immediatamente, ma non è così. Ci è voluto del tempo per adattarmi. Ci sono stati alti e bassi, ma ora direi che mi sono ambientato abbastanza bene. Sono in una buona condizione fisica e mentale, sono pronto a migliorare ulteriormente. Ho attraversato momenti difficili, volevo ritrovare me stesso alla Roma e tornare a segnare gol. Ora voglio solo sorridere e godermi tutto questo”.

Le aspettative su di te sono sempre state molte...

“La gente parlava di me fin da quando avevo 14 anni. Ero nella prima squadra dei Bohemians e tutti i ragazzi mi chiedevano: ‘Quando te ne andrai?’. Sono andato al Brighton e tutto è andato liscio, non ho avuto molte difficoltà. Ho giocato alcune partite con l'Under 18 e l'Under 21 prima di entrare in prima squadra e tutto stava andando per il meglio”.

Eri stato accostato ai migliori club di Premier League...

“Lo si legge sui giornali e nei servizi giornalistici, ma se non si sente nulla di persona o non c'è niente di concreto non ci si può davvero lasciare influenzare. Alla fine dei conti sono solo chiacchiere. La gente cerca di guadagnare soldi e di finire sui giornali”.

L'infortunio al crociato?

“Il calcio non è uno sport facile. Ho iniziato molto bene nella mia carriera, ma poi ho avuto alcuni infortuni. Ho smesso di giocare e ho perso un po' di fiducia. È difficile trovarsi in una situazione del genere, quando si passa dai massimi livelli ai momenti più bui. Sono passato dal massimo al minimo. Negli ultimi due anni ho imparato molto su me stesso, sia dentro sia fuori dal campo. Tutto dipende da te. Ci sono molti rumors, ma non puoi prestare troppa attenzione a quelli. Ci sei solo tu e quello che fai ogni giorno”.

Il momento della squadra?

“Al momento sta andando tutto bene. Penso che, come squadra, stiamo attraversando un buon periodo. Siamo in una buona posizione di classifica, stiamo trovando un po' di ritmo e slancio. Vedremo come andrà".

Il tuo futuro?

“Non ci ho pensato. Penso che si debba fare un passo alla volta. Non si può pensare a cosa si farà l'anno prossimo. Sono qui in questo momento e basta. Cercherò di continuare a lavorare finché sarò qui”.