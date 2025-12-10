GASPERINI: "Domani bel test per Pisilli, Wesley sta bene e prossimamente anche Dovbyk. Angelino? Bel segnale" (VIDEO)

SKY SPORT - Dopo la sconfitta con il Cagliari, la Roma vola nuovamente a Glasgow per la seconda volta in stagione: domani sera i giallorossi affronteranno il Celtic in Europa League. Alla vigilia il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva:

Lo stadio?

"Bello, è uno stadio che trasuda storia. C'è la pioggia e c'è il vento, c'è tutto. Domani è una bella battaglia".

Cosa pensa del Celtic, che ha cambiato tre allenatori?

"Sì, ho visto l'ultima partita con il nuovo allenatore e ha perso lo scontro diretto con la prima in classifica ma è stata una buona gara. Sul loro campo sono capaci di trasformarsi anche a buoni ritmi. Sarà una bella partita da affrontare".

Cosa le hanno lasciato le ultime due gare?

"Abbiamo avuto un po' di calo, abbiamo fatto una serie di partite con diversi giocatori a livelli alti e poi domenica, complice anche l'espulsione che ci ha messo in difficoltà, non siamo riusciti a ripetere una buona partita. Giocando ogni tre giorni si ha il vantaggio di dimenticare la vittoria e la sconfitta e ricominciare".

Come stanno Wesley e Angelino?

"Per Angelino è la prima convocazione, è quasi come un ripartire e riportarlo a respirare il clima della squadra dopo oltre due mesi ma non sarà della partita. È comunque un bel segnale. Wesley sta bene, ha fatto un ottimo allenamento lunedì ed è recuperato. Stiamo recuperando un po' tutti, anche Dovbyk prossimamente. Speriamo di aver superato il periodo di difficoltà e di infortuni".

Pisilli?

"Ci sono caratteristiche giuste domani per lui. È un ragazzo che merita, ha fatto ottime prestazioni con l'Under 21 e domani può essere un bel test anche per lui".

A che punto il suo percorso?

"Il percorso è fatto così, di momenti molto positivi e qualche buca, l'importante è che il trend sia sempre psitivo. Stiamo cercando di fare una stagione stando dentro tutte le competizioni. In campionato, al di là delle ultime due partite, siamo in un'ottima posizione. In tanti elementi la squadra è cresciuta, non dimentichiamo mai la voglia e la capacità di migliorarsi sul piano del gioco. Il gioco è quello che dà fiducia per raggiungere gli obiettivi alla nostra portata" .

In collegamento con Vincenzo Italiano: dobbiamo andare a cena...

"Cerchiamo di tenere su il ranking italiano, tutti abbiamo bisogno di fare risultati e prestazioni".

