PISILLI: "So di avere avuto poco spazio, ma Gasperini ci dice sempre che non lascia nessuno indietro"

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, nella sua intervista a Cronache di Spogliatoio ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gasperini. Queste le sue parole: «Gasperini ha una dote: è bravo nel trasmettere le idee in cui crede. Più un giocatore lo percepisce, più ti prende seriamente. Crede ciecamente in ciò che fa. Lo percepisci. È maniacale. Gasperini ha cambiato la storia di una società, ora con noi sta facendo qualcosa di molto importante. Appena arrivato ci ha trasmesso una mentalità vincente: ci dimostra che se lo seguiamo i risultati arrivano. So che ho avuto poco spazio, ma lui ce lo dice sempre che non lascia nessuno indietro. Per me è una grande opportunità per migliorare».



