GASPERINI: "L'importanza di Roma-Midtjylland ci fa pensare meno al Napoli. Ferguson? Deve fare un passo in avanti nella convinzione"

SKY SPORT - Domani alle ore 18:45 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Midtjylland, valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. Dopo aver parlato in conferenza stampa , Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche all'emittente televisiva. Ecco le sue parole alla vigilia della gara.

Il Midtjylland ha vinto 4 partite su 4…

"Ho avuto modo di vederli e sono una bella squadra con giovani di valore, giocano un buon calcio e hanno parecchie soluzioni offensive. Per noi è importante, purtroppo in casa abbiamo steccato due volte e dovremo fare una partita fondamentale".

Che risorse ha la Roma?

"Siamo in un ottimo momento, giocare questa partita in Europa aiuta sempre. L’unico rischio sono gli infortuni. In Europa incontri avversari che conosci meno e con ritmi diversi. E poi ci fa pensare meno al Napoli, partita che è attesa da tutti".

La squadra è in crescita: cosa le piace di più?

"Mi piace il clima che si è instaurato, la componente migliore è la fiducia nel provare anche qualcosa di nuovo offensivamente parlando. Lo stesso clima è contagioso e si è creato intorno alla squadra: è un clima di soddisfazione ma anche di consapevolezza, nessuno fa proclami importanti e questo momento vogliamo farlo durare".

Dybala e Bailey saranno convocati? E Ferguson ha rotto il ghiaccio?

"Faremo di tutto per averli a disposizione come Hermoso. Vogliamo avere la squadra al completo. Ferguson deve fare un passo in avanti: la volontà non gli è mai mancata, parlo solo della convinzione".