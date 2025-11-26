CRISTANTE: "Gasperini preparatissimo e chiaro. Siamo in crescita, sappiamo cosa serve per arrivare in fondo in Europa League"

SKY SPORT - Domani alle ore 18:45 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Midtjylland, valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. Dopo aver parlato in conferenza stampa , Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni anche all'emittente televisiva. Ecco le parole del centrocampista alla vigilia della gara.

Hai visto Chelsea-Barcellona?

"No, la sera è complicato vedere le partite perché dovevo mettere i bambini a letto. Però ho visto il risultato ed è stata una grande partita".

Cosa ha di solido questa squadra per poter pensare di rigiocare la finale di Europa League?

"Siamo in crescita ed è importante. Siamo partiti bene, ma stiamo continuando a lavorare e in ogni partita facciamo meglio. Questo aiuta a coltivare il sogno, quando vedi che c'è ancora margine di crescita guadagni di consapevolezza e ogni volta che affronti un avversario ti rendi conto del valore della squadra. Abbiamo un allenatore fortissimo e siamo una squadra forte. Lui ha già vinto l'Europa League, noi ci siamo arrivati vicino. Sappiamo cosa serve per fare quel percorso, ci proveremo".

Cosa ha di così speciale Gasperini?

"Preparatissimo, sa tutto di tutti i giocatori e sa come farli rendere al meglio. Chi passa tra le sue mani ha quel qualcosa in più. Inoltre è chiaro, sa far capire a tutti cosa vuole e come deve essere fatta una cosa. Questa è una sua grande dote che aveva già a Bergamo e che ho ritrovato qui. Questo è uno dei motivi maggiori per cui le sue squadre fanno sempre bene".

Sei stato protagonista con tanti allenatori diversi...

"Io mi concentro sul campo e sul lavoro quotidiano dal lunedì alla domenica. Mi alleno forte e faccio ciò che il mister chiede. L'allenatore fa giocare il calciatore che fa le cose come vuole lui e io mi sono sempre concentrato su quello e sul rendere al 100% in partita".