TSIMIKAS: "Mi sento già a casa, quando la Roma chiama non bisogna pensarci molto. Gasperini speciale" (VIDEO)

Nella giornata di ieri Kostas Tsimikas è ufficialmente diventato un nuovo giocatore della Roma ed è arrivato dal Liverpool con la formula del prestito secco. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il terzino sinistro greco ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni.

Ieri una bella accoglienza dei tifosi: sei contento?

"Sono felice di essere qui. Fin dall'inizio, quando ho visto che un club come la Roma mi voleva, ero molto felice. Questo è un nuovo capitolo per me e la mia famiglia, motivo per cui sono contentissimo di essere qui e non vedo l'ora di iniziare".

Cosa ti ha convinto ad accettare questa sfida?

"Ho parlato un paio di volte con il direttore sportivo in videochiamata e mi ha spiegato quanto sia speciale giocare per questo club. Da parte mia, voglio ringraziare il presidente per aver reso possibile questo trasferimento. È grazie a lui che sono qui, ma ringrazio anche tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella trattativa. Quando un club come questo ti chiama non devi pensarci molto, tutti hanno cercato di convincermi a venire qui ma io stesso conoscevo l'importanza di questa società e dei tifosi. Sono molto entusiasta di indossare questa maglia".

Ti puoi inserire perfettamente nel sistema tattico di Gasperini...

"Due anni fa affrontai l'Atalanta e mi entusiasmò molto il modo in cui gestiva la squadra, soprattutto nel match di andata che finì 0-3 ad Anfield per l'Atalanta. Credo sia stata la sconfitta casalinga più pesante nelle competizioni europee, per cui posso dire che mi piace da sempre come gioca Gasperini e ho subito pensato che sia adatto a me. Mi piace spingermi in avanti, crossare e segnare. Penso che sia un allenatore speciale e ho sempre avuto il desiderio di venire qui per farmi allenare e imparare da lui".

Come immagini la Serie A?

"Ovviamente seguo la Serie A. Penso che sia il campionato con più derby, per cui sono entusiasta di iniziare a giocare e aiutare la squadra a dare il massimo. Guardo molte partite e in Serie A ci sono ottimi giocatori in ogni squadra. Penso sia un campionato molto competitivo".

Hai sentito molte volte Torosidis: cosa ti ha detto?

" Ho un buonissimo rapporto con lui, abbiamo giocato anche insieme all'Olympiakos. Siamo amici da tempo e ora lavora per la nazionale greca, per cui ci sentiamo speso. Lui è stato una delle persone che più ha spinto per portarmi qui. Mi ha chiamato 15/20 volte negli ultimi 5 giorni, ripetendomi che la Roma è il club ideale per me e che lui conosce tutto qui, quindi può aiutarmi in caso di bisogno. Mi sento già a casa, come aveva previsto Torosidis. Lo ringrazio molto, siamo quasi fratelli e questo rapporto dura da 8/9 anni. Sono davvero felice di averlo ritrovato in nazionale e mi ha sempre aiutato".

Stessa cosa con Manolas...

"Sono molto amico anche di Kostas. Ho giocato con lui in nazionale e ho trascorso le vacanze da lui".

Lasci una piazza molto passionale, come quella di Liverpool, e arrivi in una che ha un calore incredibile, forse unico al mondo, come quella di Roma: quanto è importante per te la passione dei tifosi?

"Io penso sia molto importante. Come hai detto ho giocato nel Liverpool, e lì i tifosi sono incredibili. Uno dei motivi principali per cui ho scelto di venire qui sono proprio i tifosi, perché quando si gioca nel nostro stadio sono sempre lì a spingerci. Per me è la cosa più importante, perché abbiamo bisogno del loro supporto quando il risultato non è dei migliori e quando siamo in difficoltà. Ciò che conta di più per un calciatore è avere tifosi come loro. che ti spingono a dare il massimo e a essere costante in ogni partita. Sono molto contento, spero che il giorno che giocherò nel nostro stadio arrivi presto, per festeggiare insieme".

Come ti immagini vivere qui?

"Ho solo visto immagini di Roma o sentito podcast su quanto sia bella. Non sono mai stato in vacanza qui, soltanto una volta da ragazzo con la nazionale ma ho visto solo l'aeroporto. Sono molto felice di essere qui e spero di avere il tempo per visitare tutto. Mi piace tutto di questa città, anche la storia e la tradizione".

Un messaggio per i tifosi?

"Forza Roma!".