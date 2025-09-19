SVILAR: "Derby da brividi, ma io preferisco giocare Roma-Lazio. Con Gasperini è cambiata l'intensità, siamo sulla strada giusta" (VIDEO)

CBS SPORTS GOLAZO - A pochi giorni dal Derby della Capitale, valido per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico, parla Mile Svilar. Il portiere della Roma si è soffermato sull'importanza della sfida contro la Lazio e sul rapporto con Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni.

Cosa significa giocare il derby?

"È sempre pazzesco, mi fa venire i brividi. Ma ovviamente preferisco Roma-Lazio a Lazio-Roma. Si tratta di una partita incredibile, l'attesa dura tutta la settimana. Sono molto contento che si giochi questa settimana".

Venendo dall'estero, ti immaginavi che il derby fosse così importante a Roma?

"A Roma è pazzesco. Da quando sono arrivato tre anni fa lo stadio è sempre pieno. Le partite casalinghe sono incredibili, soprattutto il derby. Ora c'è Lazio-Roma, ma è una settimana pazza e le persone iniziano a parlarne già dal lunedì e il giorno della partita è considerato il più importante dell'anno".

Come si prepara la città?

"La tensione cresce giorno dopo giorno e lo puoi percepire anche nello spogliatoio. In città, quando incontri i tifosi, ti dicono: 'Dai, c'è il derby!'. C'è una sensazione diversa in città".

Cosa è cambiato con Gasperini? Hai avuto diversi allenatori a Roma: preferisci coloro che hanno un gioco offensivo o difensivo?

"Da portiere preferisci avere la difesa più compatta, ma la cosa più importante è vincere e a me andrebbe bene vincere anche tutte le partite 5-4. Ovviamente cercherei di non prenderei 4 gol a partita (ride, ndr). Con Gasperini è cambiata l'intensità e allenarci in questo modo è una cosa positiva. Siamo migliorati molti, anche se c'è ancora tanto da fare, ma siamo nella direzione giusta".

Quale è stata la chiave per diventare il miglior portiere della Serie A della passata stagione?

"Costanza. Il lavoro giornaliero è molto importante ed è quello che ti porta al livello successivo, motivo per cui sia io sia il gruppo continueremo a seguire questa strada".

Cosa ci puoi dire sull'impatto avuto da Ranieri nella passata stagione?

"Ci ha dato tantissima calma e tranquillità. Lui ha molta fiducia nei giocatori e puoi percepirlo, questo è fondamentale per un calciatore".

Hai debuttato in Champions a 18 anni: cosa hai imparato da quella esperienza?

"Sembra passata un'eternità (ride, ndr). Non dimenticherò mai quell'esperienza, mi ha reso molto più forte sotto l'aspetto mentale. È stata un'avventura pazzesca, ma non ho intenzione di fermarmi".

Sto rivedendo ora le immagini: mi piacevano i tuoi capelli, te li devi far ricrescere...

"Davvero? (ride,ndr)".

Quali sono i tuoi obiettivi personali?

"Il mio obiettivo è portare la squadra al livello successivo e portare il club al livello a cui appartiene. Questo deve essere l'obiettivo principale di ciascuno di noi, è la cosa più importante".