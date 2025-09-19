PISILLI: "Un ragazzo cresciuto qui sente ancora di più il derby" (VIDEO)

Al canale Youtube della Serie A anche Niccolò Pisilli ha raccontato le emozioni in vista del derby in programma domenica alle 12.30 allo Stadio Olimpico. "Il derby è sempre una partita molto speciale, perché soprattutto qui a Roma i tifosi lo sentono tanto - ha detto il centrocampista - . Per un ragazzo che è cresciuto qui ancora di più, è come se fosse un tifoso. Si sente parecchio la competizione. Ma bisogna essere sempre equilibrati perché magari troppe emozioni portano a non ragionare e a non rendere in campo. Quindi, è una partita che si inizia a sentire prima, è molto importante perché può rendere felice un popolo intero. Ma bisogna controllare le emozioni".