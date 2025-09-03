MANCINI: "Per la Nazionale sarei venuto a piedi. Israele? Se ci dicono di giocare lo faremo"

Torna a parlare Gianluca Mancini e lo fa direttamente dal ritiro della Nazionale. Il difensore centrale della Roma si è soffermato sui prossimi impegni dell'Italia e sulla possibilità di non giocare la partita contro Israele. Ecco le sue dichiarazioni: "Dobbiamo rispettare la nostra storia e vedere anche chi c'era prima di noi, dobbiamo sudare tutte le partite. Io l'ho sempre detto, sarei venuto anche a piedi per la Nazionale".

La guerra in Palestina e la possibilità di non giocare contro Israele?

"Vivo tutto con tristezza, mi immedesimo in quei padri che prendono i loro figli in braccio, immagini scioccante, ma come ha detto il mister, dobbiamo fare quello che ci viene detto: se ci dicono di giocare lo facciamo, non decidiamo noi. Da padre e da uomo tutto quello che succede è drammatico".