Francia-Islanda, KONÉ: "Alla Roma ho trovato continuità. Il club mi ha dimostrato fiducia durante il mercato e io cerco di dare il massimo"

La Francia ha battuto in rimonta l'Islanda per 2-1 nel match valido per la seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026 e tra i protagonisti della partita c'è anche Manu Koné, il quale è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la gara. Al termine della sfida il centrocampista della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

Ti reputi un giocatore sottovalutato?

"Ho lasciato la Francia molto presto, ho giocato soltanto 6 mesi in Ligue 1 e un anno in Ligue 2, e non credo che tutti guardino la Serie A... Ma quello che faccio in nazionale lo faccio da molto tempo, solo che avevo meno costanza. Oggi sono arrivato a un punto della mia carriera in cui, essendo alla Roma, ho trovato quella continuità. I giallorossi hanno dimostrato fiducia nei miei confronti nell'ultima sessione di calciomercato e io cerco di dare il massimo".

La partita contro l'Islanda?

"Ci è voluto un po' di tempo per adattarci al blocco basso. Dovevamo creare più occasioni, sfruttare l'uno contro uno e crossare. Ci è voluto un po' di tempo, ma una volta capito ci hanno pensato Marcus e Kylian".

Il tuo percorso in nazionale?

«Era da tanto tempo che aspettavo questo momento. Oggi sono qui e mi impegno al massimo. Più siamo forti e più lontano arriveremo. Vogliamo andare al Mondiale, questo è l'obiettivo. Vogliamo sempre arrivare primi, voi pensate che ci siamo già ma non è così. Sappiamo che prima dobbiamo vincere queste partite. A livello personale mi sento sempre meglio e spero che il ct sia contento".

Come ti trovi in coppia con Tchouaméni a centrocampo?

"Andiamo d'accordo sia dentro sia fuori dal campo. Abbiamo gli stessi agenti e parliamo sempre. In campo riusciamo a mettere in pratica tutto questo, siamo compatibili".