EL AYNAOUI: "Un orgoglio la chiamata del Marocco, sono qui per aiutare la squadra. Il ct Regragui mi ha sempre dato buoni consigli" (VIDEO)

Neil El Aynaoui è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore del Marocco e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della selezione. Tra i vari temi trattati si è soffermato sulla chiamata del commissario tecnico Walid Regragui e sugli obiettivi da raggiungere. Ecco le sue parole
La chiamata del Marocco?
"Sono molto felice di essere finalmente qui. L'accoglienza è stata eccellente e non vedo l'ora di iniziare a lavorare. È un grande motivo di orgoglio entrare a far parte della nazionale".
Regragui?
"Siamo in contatto da un po'. Il ct mi ha sempre dato buoni consigli e sono molto contento di essere qui oggi".
Quali sono gli obiettivi da raggiungere? E le strutture?
"Sono qui per aiutare la squadra. Ho sentito parlare dell'atmosfera incredibile che si respira intorno alla nazionale e non vedo l'ora di incontrare il pubblico marocchino. Avevo già visto dei video, ma vederlo con i miei occhi è impressionante. Non avevo mai visto un centro sportivo come questo durante la mia carriera. Tutto funziona bene".
المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية قبل مباراتي النيجر وزامبيا
Our National Team holds its first training session ahead of the matches against Niger and Zambia#DimaMaghrib ?? pic.twitter.com/mZ6UD0U6Kf
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 2, 2025