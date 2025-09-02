EL AYNAOUI: "Un orgoglio la chiamata del Marocco, sono qui per aiutare la squadra. Il ct Regragui mi ha sempre dato buoni consigli" (VIDEO)

Neil El Aynaoui è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore del Marocco e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della selezione. Tra i vari temi trattati si è soffermato sulla chiamata del commissario tecnico Walid Regragui e sugli obiettivi da raggiungere. Ecco le sue parole

La chiamata del Marocco?

"Sono molto felice di essere finalmente qui. L'accoglienza è stata eccellente e non vedo l'ora di iniziare a lavorare. È un grande motivo di orgoglio entrare a far parte della nazionale".

Regragui?

"Siamo in contatto da un po'. Il ct mi ha sempre dato buoni consigli e sono molto contento di essere qui oggi".

Quali sono gli obiettivi da raggiungere? E le strutture?

"Sono qui per aiutare la squadra. Ho sentito parlare dell'atmosfera incredibile che si respira intorno alla nazionale e non vedo l'ora di incontrare il pubblico marocchino. Avevo già visto dei video, ma vederlo con i miei occhi è impressionante. Non avevo mai visto un centro sportivo come questo durante la mia carriera. Tutto funziona bene".