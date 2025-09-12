AS Roma Podcast: l'inaugurazione del Campo Giacomo Losi

Accanto ai campi Amadeo Amadei e Agostino Di Bartolomei ci sarà anche il campo dedicato a Giacomo Losi, inaugurato ieri dall'AS Roma. Quest'oggi il club ha pubblicato sul proprio situo ufficiale il podcast con le interviste a tutti i presenti, tra i quali anche i familiari e 'Picchio' De Sisti. Di seguito uno stralcio delle interviste.

"Papà sarebbe stato orgogliosissimo, è un'emozione grande. Già me lo immagino da lassù come gongola. È una cosa bellissima, anche un po' inaspettata, un'emozione grande", ha rivelato emozionato il figlio Roberto. "Quando da giovane ho avuto la fortuna di avvicinarmi alla prima squadra, lì ho trovato questo capitano che aveva sempre una parola di sostegno e incitamento. È stato un esempio in tutto e per tutto", ha detto Giancarlo 'Picchio' De Sisti.