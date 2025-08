VIDEO - Gasperini, la regola sul capitano: "Un problema che non esiste. La gerarchia è sul numero di presenze"

In un'intervista rilasciata dal ritiro di St. George's Park, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, mette un punto fermo sulla questione della fascia da capitano, spiegando con chiarezza il suo metodo: "Non c’è un problema sulla fascia, questo è un problema che proprio non esiste. Io ho sempre adottato uno schema che ha sempre funzionato benissimo: ho sempre dato la fascia al giocatore con più presenze. Ho già detto altre volte che i capitani sono 7-8 e spero diventino 15-20. I capitani sono quelli che giocano per la squadra e hanno un grande attaccamento". Infine, ha ribadito il suo unico criterio: "La gerarchia è sul numero di presenze. Non ci sono altre gerarchie".