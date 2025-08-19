DYBALA: "Le voci sul Boca Juniors? Ho un contratto con la Roma e resto qui" (VIDEO)

OLGA - Paulo Dybala è intervenuto in videochiamata nel corso del podcast argentino a cui è presente anche la moglie Oriana Sabatini e tra i vari temi trattati il numero 21 si è soffermato anche sul suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni.

Sei a Roma?

"Sì. Sono nel centro sportivo del club, dove ci alleniamo".

Ci dicono che sei bravo a fare le grigliate...

"L'anno scorso ne ho fatte tante, vediamo quest'anno. Purtroppo abbiamo perso uno degli amici (Leandro Paredes, ndr) su cui contavamo molto, quindi probabilmente farò meno grigliate. Ma sicuramente ne faremo qualcuna".

Ormai va di moda venire al Boca Juniors... Vieni un anno qua!

"No, ho un contratto con la Roma. Quindi per ora niente, farò le grigliate a Roma. Questo fine settimana inizia il campionato e la stagione termina con il Mondiale".

L'Inter Miami?

"Conosco i proprietari, ma niente di più".

La proposta di matrimonio a Fontana di Trevi?

"Abbiamo cenato insieme al mio amico Paredes e a Morata, che è un fratello per me, in un ristorante vicino alla Fontana di Trevi. Molte volte andiamo a prendere un gelato lì vicino. Siamo andati lì abbastanza tardi perché c'era meno gente e ha funzionato. Pochi minuti prima aveva iniziato a piovere, ma per fortuna ha smesso poco dopo".