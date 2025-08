BALDANZI: "Voglio restare alla Roma, ma non decido solo io. Posso fare più gol e assist" (VIDEO)

Dopo l'amichevole vinta dalla Roma contro il Lens, Tommaso Baldanzi ha parlato di questo inizio di preseason, del suo momento personale e delle aspettative future. Queste le dichiarazioni raccolte da LAROMA24.IT:

Quinta amichevole, quinta vittoria. Lascia il tempo che trova, ma è una buona partenza.

"Sì, abbiamo fatto una buona partita. Stiamo mettendo minuti nelle gambe, i carichi di lavoro sono tanti, però è giusto così. Stiamo spingendo, ci stiamo preparando e vogliamo fare una grande annata, quindi passa tutto da qui."

Si parla tanto di un nuovo esterno sinistro che la Roma cerca sul mercato. Tu, intanto, zitto zitto, ti stai ritagliando il tuo spazio?

"Io mi metto a disposizione del mister per qualsiasi ruolo mi chieda di ricoprire. Sono contento di essere a disposizione della squadra, sto bene, mi sento bene e mi trovo bene con i compagni, quindi spero di fare bene."

Senti che ti manchi qualche gol per fare un ulteriore step di crescita? Stai migliorando molto nei movimenti, è quello l'ultimo step per te?

"Sicuramente sì. Posso fare più gol e più assist, l'avevo detto anche alla fine dello scorso anno. Per me è stata una buona annata, ma potevo fare più gol e più assist. Riparto da quella convinzione. Penso di aver fatto una buona gara, come tutta la squadra, ma sì, devo migliorare sotto questo aspetto."

C'è la certezza che tu rimanga alla Roma?

"Spero di sì, non decido solo io."

Quindi la tua volontà è quella di rimanere. Ne hai parlato con l'allenatore?

"Spero di sì. Io sono pronto per rimanere, sì."

Che impressione ti sta facendo questa squadra? Può ambire a tornare in Champions League, che è l'obiettivo dichiarato dalla società?

"Sicuramente è il nostro obiettivo. Come ho detto, ci stiamo preparando e stiamo spingendo forte per quello. Abbiamo grandi obiettivi, il mister ha grandi obiettivi, la squadra ha grandi obiettivi. Ci teniamo tanto a far bene, a partire forte e a disputare una grande annata."

L'anno scorso Ranieri, parlando di Soulé, diceva che doveva prendere esempio da te per la maturazione avuta in sei mesi. Ti senti ancora più maturo oggi?

"Sì, mi sento maturo, mi sento bene e mi trovo bene con i compagni. Sono pronto a dare tutto per la squadra, per la Roma, per raggiungere il nostro obiettivo."

È stata una preparazione dura, come ha raccontato anche il mister. Che tipo di benzina avete messo nelle gambe?

"Certo, è importantissimo. Abbiamo corso tanto, abbiamo lavorato tanto in palestra e stiamo continuando. È giusto così perché la stagione sarà lunga, le partite saranno tante. Speriamo di andare più forte degli altri."

Come valutate queste amichevoli alla luce dei carichi di lavoro?

"Stiamo spingendo tanto in generale, anche nei giorni prima della partita. Queste amichevoli, più che per il risultato, servono per farci trovare pronti quando arriveranno le partite che contano. Poi è ovvio che vincere fa sempre piacere, quindi siamo felici per oggi."

Per la Champions, quali sono le avversarie con cui la Roma dovrà fare la corsa secondo te?

"Ci sono tantissime grandi squadre, e ogni anno se ne aggiungono altre. Sarà un campionato lungo e difficile. Dobbiamo partire bene, continuare bene e finire bene, perché non possiamo lasciare nulla per strada per arrivare al nostro obiettivo."

Quindi l'obiettivo è vincere subito a Bologna?

"Certo, certo."

Dal campo, ci racconti cosa cambia giocare con Dovbyk o con Ferguson, a livello di caratteristiche?

"Ognuno ha le sue caratteristiche, sono due grandissimi attaccanti. Uno è arrivato da poco, l'altro ormai lo conosciamo bene. Secondo me possono darci entrambi una grandissima mano, perché le partite saranno tantissime."

In cosa sono diversi tra loro?

"Sono due punte centrali, sono abbastanza simili. Spero possano fare entrambi una grande stagione."