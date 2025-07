FERGUSON: "Difficile rifiutare un grande club come la Roma. L'obiettivo? Tornare in Champions League" (VIDEO)

Questa mattina, la Roma ha ufficializzato l'arrivo di Evan Ferguson in prestito dal Brighton. L'attaccante irlandese ha da poco rilasciato la sua prima intervista da calciatore giallorossi sul canale Youtube del club. Ecco le sue parole.

Quali sono le tue aspettative per questa tua nuova avventura?

"La Roma è un grande club e vogliamo arrivare il più in alto possibile. Quando sono arrivato ho sentito parlare dell'obiettivo Champions e penso che l'aspettativa per questa stagione sia quella di tornare a conquistare un posto in questa competizione".

Perché hai scelto la Roma? Com'è andata la trattativa?

"Penso che quando un club come la Roma, uno dei più importanti in Europa, si interessa a te sia difficile rifiutare, soprattutto se capisci che questa squadra ti vuole davvero e quanto questa esperienza potrebbe essere positiva per te per la tua carriera e per il club. Perciò penso che per me sua una buona opportunità e ringrazio la proprietà e tutti coloro che lavorano per questa squadra per avermi accolto qui".

Quanto è stato importante per la tua scelta sapere che qui ci fosse Gasperini, un allenatore molto offensivo?

"Ovviamente prima di firmare per un club devi andare a guardare chi è l'allenatore e come gestisce la squadra e credo che in questa fase della mia carriera, Gasperini possa essere un'ottima persona per cui giocare e con cui lavorare visto che ha ottimi precedenti con gli attaccanti. Spero che vada così anche con me".

Ti è piaciuta l'accoglienza dei tifosi della Roma?

"Si, quando sono atterrato ho capito subito la cultura locale e in particolare quanto è importante questo club. All'arrivo ho visto le grida dei tifosi e le telecamere per cui è un grande onore arrivare qui per giocare davanti a persone che sperano che io possa far bene".

Sei il primo giocatore irlandese a vestire la maglia della Roma, è una responsabilità in più per te?

"Non so se sia una responsabilità e ovviamente non conoscevo questo dato prima che tu mi facessi la domanda ma spero di far bene e di fare da apripista in modo che anche altri irlandese possano giocare qui in futuro".

Hai già affrontato la Roma, che impressioni hai avuto dallo stadio Olimpico?

"Penso che sia stata una bella esperienza, quel giorno ci ho giocato e non pensavo che quasi due anni dopo sarei arrivato qui per firmare. Credo che sia meglio giocare in questo stadio con i tifosi a proprio favore anziché averli contro".

Conosci la Serie A? Che opinione hai a riguardo?

"Rispetto alla Premier League non è un campionato facile. Agli italiani piace curare la fase difensiva per cui sono sicuro che non sarà facile per me anche considerando il clima caldo a cui dovrò abituarmi".

Come ti descriveresti come calciatore?

"Direi che ho caratteristiche diverse e posso fare tante cose differenti ma innanzitutto voglio arrivare qui e segnare molti gol, migliorarmi e rimettermi in gioco".

C'è molta fiducia su di te, quali sono le tue ambizioni?

"Mi fa piacere che si parli di me, ma, non è importante perché io farò bene se la squadra farà bene. In quel caso si parlerà di me ma io voglio solo scendere in campo, giocare a calcio e segnare".

Cosa pensi dei tuoi compagni?

"Ovviamente il club è ricco di buoni giocatori e Dovbyk è uno di loro, spero che fin dagli allenamenti potremo creare una bella coppia poi vedremo cosa accadrà e quale modulo sceglierà il mister".

Un messaggio per i tifosi?

"Spero che disputeremo una buona stagione e di vivere dei bei momenti insieme. Forza Roma!".