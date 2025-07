EL AYNAOUI: "Al Lens stavo benissimo, ma giocare in un club come la Roma è il sogno di ogni bambino" (VIDEO)

CAPTÉ MEDIA - Neil El Aynaoui, nuovo acquisto della Roma, ha rilasciato un'intervista al portale francese e tra i vari temi trattati si è soffermato sul trasferimento dal Lens al club giallorosso. Ecco le sue parole

Il trasferimento alla Roma?

"Credo che sia stato mio fratello minore a comunicarmi l'ufficialità. Non ero impreparato a questa eventualità, non è stata una cosa così brusca. Questo trasferimento mi rende molto fiero. Sono felicissimo e impaziente di cominciare questa avventura.

Ti immaginavi di lasciare il Lens?

"No, sinceramente non mi aspettavo di andare via. Stavo benissimo al Lens e sarei rimasto con piacere. Sarei andato via solo se si fosse presentata un'opportunità, ma non ero intenzionato a lasciare il Lens. Ma in questo caso è arrivato un club come l'AS Roma ed era il mio sogno. Giocare in una società del genere è il sogno di ogni bambino. Avrei lasciato Lens solo per un grande progetto ed è arrivato. Sono contento".

La reazione della tua famiglia?

"Ho la fortuna di avere avuto mio padre, mia madre e tutta la famiglia al mio fianco. Non mi hanno messo pressione, mi hanno solo detto di prendere la miglior decisione per la mia carriera".