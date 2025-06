VIDEO - GASPERINI: "Pellegrini deve fare la sua miglior stagione, vi piace quando entra e fa gol. Soulé giocatore offensivo"

Alle 12:00 Gian Piero Gasperini è stato presentato alla stampa in veste di nuovo allenatore della Roma. L'ex tecnico dell'Atalanta ha risposto tra le altre a una domanda su Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso, e Matias Soulé.

Su Pellegrini. Ranieri disse che aveva perso il sorriso. Lei si è fatto un'idea di come farglielo tornare, dove lo vede in campo? Si è fatto un'idea anche su Soulé?

"Pellegrini è un giocatore infortunato, ma il discorso vale per lui, vale per gli altri. Devono avere lo spirito e la mentalità di fare la migliore stagione. A voi piace Pellegrini quello che calciava, che entrava, che faceva gol? Magari vi piaceva meno Pellegrini in difficoltà. Soulé è un giocatore offensivo. I giocatori offensivi devono fare gol, fare assist, prendersi rigori, fare un’annata importante con i nostri giocatori d’attacco. Quello che abbiamo visto con il PSG è straordinario, ha perso Messi e Neymar e raggiunto risultati mai raggiunti. Il calcio è questo. Il Napoli ha vinto da squadra, forse c'era una squadra più forte ma sono stati squadra. La Roma è stata una squadra, questi sono i principi. Devi saper fare tutto, devi andare forte. L'Atalanta ha vinto un'EL dopo 25 anni che un'italiana non lo vinceva, brutto segnale, a parte la Conference della Roma. Dobbiamo togliere luoghi comuni e vedere le cose con altra ottica. Dobbiamo prendere quella strada"