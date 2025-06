VIDEO - GASPERINI: "Avvicinamento Juventus? Vero, ma sono convinto la Roma sia la strada giusta"

Alle 12:00 Gian Piero Gasperini è stato presentato alla stampa in veste di nuovo allenatore della Roma. Inevitabile una domanda sull'interessamento della Juventus nei giorni precedenti alla stretta di mano con la Roma.

Quanto c'era di vero nell'avvicinamento della Juventus?

"È vero, ma ho avuto la sensazione che questa fosse la strada giusta, Al di là di tutti i rischi che continuamente mi vengono elencati, io ho pensato che veramente questa potesse essere, per la mia carriera, ma anche per il mio modo di esprimermi, per il mio modo di fare calcio e per la possibilità di incidere, doveva essere e poteva essere la situazione giusta, fantastica da poter percorrere. E quindi ho ragionato su questo. Ho messo davanti questa situazione: sì, va bene, è quello che cerco, è quello di cui ho bisogno in questo momento. E ho la convinzione forte di aver fatto la scelta giusta".