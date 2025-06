RENSCH: "L'arrivo alla Roma è stato fantastico, ho imparato tanto. Il calcio italiano mi renderà un giocatore migliore"

VOETBAL INTERNATIONAL - Impegnato in questo momento con l'Olanda negli Europei Under 21, il terzino della Roma Devyne Rensch ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale olandese sul suo recente approdo in giallorosso. Queste le sue parole.

Sull'approdo alla Roma.

"È stato davvero fantastico essere il protagonista di un trasferimento così importante. Sono stato accolto benissimo anche alla Roma, è stato un caloroso benvenuto. Ogni tanto ero fuori a causa di qualche piccolo acciacco, ma sono comunque riuscito a giocare molte partite, anche in Europa. Ho potuto imparare molto in questi pochi mesi. È un'esperienza davvero fantastica poter giocare lì. Ho imparato molto all'Ajax, ma a un certo punto ero pronto per un passo avanti del genere. Il calcio italiano mi porterà più lontano, sia dal punto di vista calcistico che difensivo, e mi renderà un giocatore migliore".

Sulle differenze con l'Ajax.

"Non voglio necessariamente parlare della voglia di vincere, ma se si è in ​​vantaggio per 1-0... All'Ajax si vuole sempre vincere con un margine maggiore, e allora l'1-0 spesso non basta. Ma nel calcio italiano si nota: dopo l'1-0, la vittoria è ben accolta. Anche se si tirano venti palloni fuori dallo stadio, ciò che si dice è sempre: '1-0, abbiamo vinto, fantastico!'".

