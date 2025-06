PISILLI: "Abbiamo lottato fino alla fine ma non è bastato. Vogliamo dimostrare al mister che siamo tutti importanti"

RAI - Dopo il pareggio per 1-1 contro la Spagna nella sfida valevole per gli Europei Under 21, il centrocampista Niccolò Pisilli (autore del gol del pareggio) ha commentato all'emittente televisiva questo risultato che ha costretto l'Italia al secondo posto nel girone. Queste le sue parole: “Abbiamo lottato fino alla fine, speravamo di passare primi ma non è bastato. Vogliamo dimostrare al mister che siamo tutti importanti, oggi sono scesi in campo alcuni che finora avevano visto meno il campo.”

Lo vuoi fare ancora il giornalista? Me lo dai un titolo per la partita di oggi?

“Devo ancora fare esperienza, il giornalista per ora lo lascio fare a te (ride, ndr)".