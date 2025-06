Graziani: "De Rossi ha realizzato il mio sogno. Futuro? Sento la fiducia della Roma, questa società mi ha dato tanto"

GIANLUCADIMARZIO.COM - Leonardo Graziani, capitano della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista al sito che si occupa di calciomercato e si è soffermato sulla sua avventura nel club giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni.

[...] La Roma di De Rossi affronta in amichevole a Rieti i greci dell’Olympiacos e Graziani – dopo aver svolto tutto il ritiro estivo con i giallorossi – si ritrova seduto al fianco di Mancini, Cristante, Dovbyk e Dybala. Improvvisamente qualcuno dei ‘grandi’ si gira verso di lui: “Certo che il terreno di gioco non è proprio il massimo, me la prendo con te che sei di Rieti”. [...] Qualche secondo, poi il baby talento della Roma si lascia andare: “Mister grazie, mi sta facendo vivere un sogno”. [...] “In quel momento come per magia ho vissuto il film dei miei 12 anni nel settore giovanile giallorosso, è stato bellissimo”.

La sconfitta in semifinale contro la Fiorentina?

“Ho sofferto tanto, lo scorso anno abbiamo perso la finale col Sassuolo, quest’anno la semifinale con la Fiorentina. In questa stagione sono stato più al centro del progetto, è stato un duro colpo”.

Con Mourinho feci il primo allenamento con i 'grandi', ora è diventata una costante...

“Da tutti gli allenatori ho imparato tanto, ogni allenamento è stato un insegnamento. Al termine di una seduta Mancini mi sfida ai tiri in porta, chi perdeva doveva pagare una pizza, trai pali si alternavano Gollini e Svilar. Ma è finita 1-1 e non ha pagato nessuno…”.

Il tuo futuro?

“Il mio percorso con la Primavera si è concluso dopo 12 anni, adesso l’obiettivo è quello di continuare a dimostrare di poter fare quello che ho sempre fatto: il calciatore. La differenza principale tra Primavera e il calcio dei grandi sono i ritmi, si gioca sempre a uno o due tocchi e io mi trovo benissimo. Devo migliorare tanto, soprattutto in fase difensiva, ma sento la fiducia della Roma ed è importantissimo, questa società mi ha dato tanto”.

A chi ti ispiri?

“Dopo gli allenamenti mi fermavo spesso in palestra, poi quando tornavo a casa guardavo su YouTube le skills di Gavi, Lamine Yamal e Neymar. Cerco di imparare tanto da loro, così come da tutti”.

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE