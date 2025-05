DOVBYK: "Il mio futuro dipende dal nuovo allenatore, ma alla Roma sono felice. Contro il Torino ci sarò, ma non dal 1'" (VIDEO)

FOOTBALL SCHOOL - Artem Dovbyk ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua avventura alla Roma e sul futuro. Ecco le sue parole.

L'infortunio?

"L'infortunio non è serio, riguarda l'adduttore e con 5/6 giorni il recupero è completo. Lo staff medico mi ha detto che proveranno a recuperarmi in vista di quella partita e credo che avrò l'opportunità di giocare contro il Torino, anche se non dal primo minuto. Penso che sarò in grado di aiutare la squadra. Decideremo comunque nella rifinitura".

Il tuo futuro?

"Non amo guardare troppo avanti. Adesso arriverà un nuovo allenatore. Se lui dirà chiaramente che avrà bisogno di me e che sarò un giocatore importante per la Roma, allora resterò. Qui ho un contratto e sono felice. Mi piacciono lo stadio, i tifosi e il loro sostegno. Se l'allenatore dirà che avrà bisogno di un altro attaccante allora dovrò cercarmi una nuova squadra. Tutto dipenderà dall'allenatore".

La Roma deve assolutamente vincere...

"Sì, possiamo solo vincere, così come il Venezia ha bisogno di una vittoria per rimanere in Serie A. Per questo spero che non sarà facile per la Juventus. Non dipenderà solo da noi, proveremo a fare il possibile per ottenere i 3 punti".

È stata una stagione difficile, in cui la Roma ha cambiato 3 allenatori...

"All'inizio è stato molto difficile, ho deciso di trasferirmi alla Roma grazie a De Rossi. Avevo parlato con lui, del modo in cui lui avrebbe voluto vedermi giocare. Condividiamo la stessa idea di calcio. Ma dopo 4 gare c'erano rumors negativi intorno al club, c'era chi sosteneva che la squadra giocasse contro De Rossi, ma non era vero. La squadra è stata costruita per lui, gli acquisti sono stati fatti per lui, poi però è venuto Juric con uno stile di gioco completamente differente, molto simile a quello di Gasperini. Un gioco simile a quello dell'Atalanta, ma loro hanno costruito un progetto lungo anni, fatto su misura per quel tipo di calcio. Juric è venuto con una proposta di calcio che noi, come squadra, non potevamo semplicemente mettere in atto a livello fisico. Contro la Fiorentina abbiamo avuto l'esempio lampante di quanto bisogna essere pronti fisicamente, abbiamo perso 5-1. Lì ho capito quanto bisogna essere pronti per fare un certo tipo di calcio. Poi è arrivato Ranieri, che ha dovuto fare un lavoro più psicologico. Avevamo perso tante partite ed eravamo quasi in fondo alla classifica. È stato bravo a dirci tante piccole cose e a darci indicazioni che hanno poi portato la squadra a giocare diversamente. Abbiamo vinto tanti match importanti, ma quando cambi 3 allenatore in una stagione è difficile riuscire a raggiungere determinati obiettivi, soprattutto per me che sono un attaccante. Penso che la Serie A sia uno dei campionati più difensivi, molto tattico e difficile da affrontare. Tutti sono molto forti fisicamente. In Spagna, per esempio, lasciano molto più spazio. Quando sono arrivato non pensavo di trovare tutta questa differenza, in Spagna ho giocato contro Barcellona, Atletico Madrid e Athletic Bilbao; ma qui i difensori ti seguono ovunque"

Quali difensori ti hanno impressionato?

"La Juventus ha due ottimi difensori come Bremer e Gatti, quando ci abbiamo giocato al ritorno Bremer era infortunato. Lui è molto forte, credo uno dei calciatori più tosti da affrontare, sono molto preparati. Ti seguono in ogni zona del campo. Contro la Juventus mi sono sentito molto in difficoltà".

Tutti gli allenatori che hai avuto alla Roma hanno chiesto alla squadra di servirti meglio.

"Con il Girona la squadra era differente, avevamo un gioco molto più offensivo, fatto di esterni d'attacco come Savinho e Tsygankov, che cercavano costantemente di servirmi. Avevo tantissimi tiri a disposizione per ogni gara, qui invece molti di meno. Il problema è questo, devo utilizzare nel migliore dei modi un buon assist perché se non lo faccio, probabilmente non ricapiterà. Abbiamo guardato le statistiche, prima della sfida con l'Atalanta, Ranieri ci ha mostrato come loro siano primi in Italia per chance create sui cross in area di rigore. E i risultati si vedono con Retegui, che sta facendo una stagione fantastica".

Hai comunque segnato 17 gol alla prima stagione in Italia.

"Guardo i migliori attaccanti del campionato come Lautaro, Thuram, Lukaku. Hanno segnato più o meno i miei stessi gol, non guardo questo. Non sono questi a determinare una stagione, ovviamente la gente si aspetta tanti gol dopo la stagione al Girona. Ma le aspettative restano aspettative, io cerco di dare tutto quello che posso e cerco di sfruttare ogni singola occasione che mi capita. Mi sono adattato e ho fatto esperienza in questo campionato, mi sono abituato anche a giocare in uno stadio differente da quello a cui ero abituato. Giochi davanti 70mila persone ogni weekend, è differente, la pressione è diversa. I tifosi sono completamente diversi. La stagione è buona, ho comunque fatto 12 gol in Serie A nella mia prima stagione a Roma. Spero di farne di più in futuro".