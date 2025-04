NDICKA: "Pronti per il derby, qui c'è molta passione. Mourinho ha lasciato un segno in me. Futuro? Vedremo, ma ho grande rispetto per la Roma"

L'EQUIPE - Evan Ndicka ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua avventura alla Roma e sull'attesissimo Derby della Capitale. Ecco le dichiarazioni del difensore centrale giallorosso.

Ha avuto un percorso professionale atipico, essendo rapidamente scomparso dai radar francesi. Ha lasciato Parigi a 13 anni per trasferirsi nel centro di Auxerre. Come vive l'esilio a un'età così giovane e questa distanza dal tuo paese natale?

"All'inizio non ci rendiamo conto di questa distanza. Te ne vai, ti ritrovi con persone della tua generazione ed è un po' un sogno per un bambino. Ma guardandoti indietro, ti dici che te ne sei andato presto, che da allora ti sei allontanato da casa solo per un po' tra Auxerre, Francoforte e ora Roma".

Perché ha scelto la Germania?

"Ero in L2 con l'Auxerre e il Francoforte mi offriva un'opportunità migliore. Così sono andato in Bundesliga senza esitazione. È un campionato interessante. C'è molta gente negli stadi, è quasi sempre pieno dalla prima alla quarta divisione. C'è una grande cultura calcistica ed è fantastico. E lì tutto è messo a disposizione affinché tu possa pensare solo al calcio, fanno di tutto per i giovani".

Ma a 19 anni non era scontato che ce l'avresti fatta a Francoforte...

"Oggi è più facile, i giovani non hanno più paura. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno, ma l'allenatore Hütter mi ha messo in campo senza esitazione".

Questo le ha messo ulteriore pressione?

"No, quando sei giovane non ci pensi. Ripensandoci, penso che le cose sarebbero potute andare diversamente, ma a quell'età sei super sicuro di te. C'era una sorta di noncuranza che consentiva di superare tutti gli ostacoli. E ho avuto la fortuna di avere Hütter, ha avuto un ruolo fondamentale nella mia carriera. E poi è un campionato aperto e, date le mie qualità, era perfetto per me. Inoltre a Francoforte c'è il tifo migliore di tutta la Germania. Non dimenticherò mai la vittoria dell'Europa League, un momento incredibile vissuto insieme a migliaia di tifosi che ci hanno accompagnato. Poi arrivò la proposta della Roma, si tratta di un club grande e storico e con una pressione enorme. La gente ti riconosce, ti si avvicina... Qui è molto bello, sia in positivo sia in negativo. Si sente la pressione più che in qualsiasi altro posto. Qui c'è una cultura calcistica molto diffusa. Non posso fare quasi nulla a Roma, dato che la gente è molto passionale. Forse è il rovescio della medaglia, ma ci sono tante cose belle (ride, ndr)".

A Roma ha conosciuto Mourinho...

"Dall'esterno non sembra, ma Mourinho è una persona molto simpatica. Mi è stato di grande aiuto e in meno di un anno ho imparato molto tatticamente. Inoltre sa come parlare e come trasmettere la grinta. Lui sa tutto di tutti gli avversari. Ha lasciato un segno in me. Ma non è l'unico nella Roma, dato che ho avuto anche De Rossi e ora Ranieri".

In due stagioni lei è diventato uno dei pilastri della squadra...

"Diciamo di sì, la gente si fida di me. In Italia la difesa è importante, dopo che giochi in Italia consegui un master in difesa. Puoi giocare ovunque".

Questa partita contro la Lazio arriva al momento giusto per la vostra squadra: come la affronta?

"Dall'arrivo di Ranieri abbiamo fatto una grande rimonta. Ha cambiato tante cose, è nato a Roma, conosce la situazione e la città. Lui è un allenatore davvero molto bravo. Inoltre ha quel lato paterno in più, sa come parlarti. A Roma c'è un clima particolare: vinci 7 partite ma al 70' pareggi 0-0 e la gente non sarà contenta. È una vera passione".

Prova un'emozione particolare all'avvicinarsi del derby?

"Oh sì! Questa partita rappresenta qualcosa di importante. Inoltre quest'anno siamo molto vicini in classifica, il che aumenta la posta in palio anche in ottica Champions League. In città si capisce subito quando sta arrivando il derby. Nella gara di andata abbiamo vinto 2-0 ed è stata una partita difficile sia sul campo sia. Ci sono prese in giro e fa parte del contesto, ma noi giocatori restiamo calmi e pronti".

Ha giocato un numero impressionante di partite questa stagione.

"Sono gli allenatori che mi mettono in campo. Mi prendo molta cura del mio corpo, sono ultra professionale. Dovrò fare tutto il possibile per restare al top. Cibo, strumenti per il recupero, stretching... Sono sempre al top, anche a casa, dove ho l'attrezzatura per allenarmi. Ronaldo è il mio modello, basta vedere cosa fa a 40 anni. Il suo lato professionale unito al talento formano una combinazione fantastica. Analizzo tutte le partite e i miei avversari, posso considerarmi un difensore a tutto tondo".

Come reagisce all'interesse di diversi top club in Europa?

"Non farò finta di non vedere, ma a Roma sono rispettato e rispetto loro. Mi resta un contratto di tre anni e vedremo più avanti".

