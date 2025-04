HUMMELS: "La scorsa estate ho pensato che il ritiro fosse la scelta giusta. Juric? Rispetto la sua idea di calcio, ma è lontana da ciò che mi piace"

PODCAST ALLEIN IST SCHWER - Mats Hummels torna a parlare di Roma all'interno del suo podcast e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'esperienza con Ivan Juric e sulla decisione di ritirarsi al termine di questa stagione. Ecco le sue parole: "Ci sono stati molti giorni la scorsa estate in cui ho pensato che il ritiro fosse davvero la scelta giusta. Non mi sentivo più motivato ad allenarmi. C’erano già delle ottime opportunità a luglio, ma sentivo che non volevo più allenarmi per alcun motivo e non volevo tornare a questa routine. De Rossi? Purtroppo sono rimasto con lui solo due settimane. Con Ivan Juric è cominciata una situazione modesta sia in termini di partite sia in allenamento. La sua interpretazione del calcio la rispetto, ma è lontano da ciò che mi piace e da ciò che mi rende forte".