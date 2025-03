RANIERI: "Con l'Olimpico pieno i ragazzi si esaltano. Dybala vede cose che altri non vedono" (VIDEO)

SKY SPORT - Alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League con l'Athletic Club, in programma domani sera allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva:

Sarà una partita bellissima, con due squadre da semifinale o finale…

"Hanno giocatori rapidi e forti, da numero uno in Europa per uno contro uno. I due Williams sono molti bravi e tutti hanno grande senso di appartenenza al mondo basco. Ma noi siamo sempre fiduciosi. Sarà una partita difficile per noi, come per loro. Abbiamo il pubblico dalla nostra parte, il sold out, i ragazzi con l'Olimpico pieno si esaltano. Sappiamo di dover essere attenti a ogni situazione".

In questo momento Dybala è uno spot per il calcio?

"Quando è in giornata cambia il senso delle partite, vede cose che altri non vedono. Si sente sempre più calato nella realtà di questa squadra e sa che il suo apporto è decisivo, questo gli sta facendo bene".

Dovbyk come sta?

"Non è al 100%, l'altro giorno l'ho messo negli ultimi minuti perché dopo quindici giorni l'avevo visto solo per un allenamento di rifinitura. Ciò che mi ha fatto più piacere col Como è che l'ho finalmente visto esultare dopo un gol. Mi fa ben sperare".

Quali sono le sue certezze?

"So che faremo una grande partita. So che, a prescindere dal risultato, credo che prestazione sarà di livello, ci saranno dei particolari che faranno pendere la bilancia da una o dall'altra parte".

