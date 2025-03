DYBALA: "Penso a Budapest, ci ha lasciato un sapore amaro" (VIDEO)

Dopo il 2-1 dei giallorossi all'Olimpico, domani alle 18,45 la Roma sarà ospite dell'Athletic Club nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Alla vigilia della sfida Paulo Dybala è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva:

Lo stadio è bello, la sfida è stata presentata anche tra tifoseria e stadi.

"Penso che le tifoserie facciano il loro contributo, ci sono quelle che ti spingono di più nei momenti di difficoltà e l'Olimpico lo fa, ma penso che anche questo stadio domani sarà diverso. Non ho mai giocato qui, ma mi hanno detto che è molto caldo e penso che domani sarà una bellissima gara".

Domani è riproponibile la strategia dell'andata?

"All'andata siamo stati molto bravi, soprattutto quando ci attaccavano tanto e i ragazzi sono stati bravi a prendere i giocatori più pericolosi. Dopo il loro gol su palla inattiva, noi siamo stati bravi a reagire e trovare il gol del vantaggio che è importante".

Quando giochi in Europa League pensi alla finale di Budapest?

"Sicuramente. Quella partita purtroppo ci ha lasciato un sapore molto amaro, soprattutto a me. Essendo vicino a vincere un trofeo così importante ci pensi. Manca ancora tanto alla finale, domani è molto difficile ma abbiamo il desiderio di tornare a giocare in questo stadio".

Qui hai trovato il feeling con la città di Roma e la tifoseria, è la spinta in più per te.

"L'ho detto e lo dico sempre, dal primo giorno i tifosi della Roma mi hanno sentire come se fossi qui da sempre e io ho il dovere di dover restituire qualcosa e il desiderio più grande è poter dare un trofeo, ci siamo andati vicini il primo anno. Sento questa volontà di rivincita e penso che stiamo facendo le cose bene. Manca ancora tanto, stiamo facendo un passo alla volta".

Hai convinto tu Paredes a firmare il rinnovo?

"No, ha fatto tutto lui. Sono molto contento che sia rimasto e sia con noi. Al di là che sia un fratello, è un grandissimo campione".

(Sky Sport)

A seguire l'argentino ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sappiamo che sarà una gara dura in uno stadio caldo, loro avranno voglia di ribaltare il risultato e noi sappiamo che se molliamo di un centimetro ne pagheremo le conseguenze. Affronteremo la partita con voglia".

La Roma sta bene mentalmente e fisicamente, è un buon punto?

"Abbiamo la fiducia delle ultime partite, del lavoro. Questo è importante per affrontare una partita del genere in una competizione difficile contro una squadra spagnola che gioca bene, la fiducia ci aiuterà per affrontarla con più tranquillità ma sempre concentrati".

La tua leadership?

"Mi fa piacere, qui ci sono tanti leader che hanno vinto, che hanno giocato partite importanti e trasmettono ai più giovani l'importanza di queste gare. Dobbiamo cercare di giocare con tranquillità sapendo che l'ambiente difficile, sapendo di avere un gol di vantaggio non ci dobbiamo rilassare e dobbiamo vincere perché è importante".