ANGELINO: "Ranieri ha portato tranquillità, saremmo felici se rimanesse. Dybala? Tornerà più forte e ci aiuterà anche fuori dal campo"

SKY SPORT - Angelino, terzino sinistro della Roma, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Claudio Ranieri e sull'infortunio di Paulo Dybala. Ecco le sue parole.

Come spieghi la rincorsa fatta con Ranieri?

"Innanzitutto, l'allenatore ci ha dato tranquillità e ci ha aiutati fin dal primo giorno dal punto di vista mentale. La squadra è forte, siamo quasi gli stessi di inizio stagione e dobbiamo continuare a crederci e a lavorare".

La permanenza di Ranieri?

"Tutti lavoriamo tanto e bene, saremmo tutti felici se lui rimanesse perché ci ha aiutato tanto".

Il momento di forma?

"La squadra mi lascia giocare in una posizione migliore rispetto allo scorso anno, da quando è arrivato Ranieri mi sento benissimo in campo. La fiducia del mister e della squadra è importantissima. Sono migliorato molto sul piano difensivo grazie a Ranieri".

L'infortunio di Dybala?

"E' difficile per tutti, soprattutto per lui perché stava giocando benissimo e aiutava tanto la squadra. Per noi è un infortunio importante, siamo tutti con lui e aspettiamo che torni il prima possibile. Sappiamo che tornerà più forte, non è felice perché non può aiutarci in campo, ma è vicino alla squadra e ci aiuterà da fuori".