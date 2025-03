ANGELINO: "Con l'Athletic serata speciale. Mi fa piacere quando gli avversari parlano bene di me" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League con l'Athletic Club, in programma domani sera allo Stadio Olimpico, Angeliño ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club giallorosso: "Sarà una serata speciale per tutti, giochiamo in casa ed è una grande opportunità di fare risultato prima di andare in Spagna. Credo che la squadra sia pronta, abbiamo lavorato forte e ci aspetta una partita difficile".

I tuoi avversari ti hanno definito un giocatore top, ti riempie di orgoglio?

"Mi fa piacere quando altri giocatori parlano bene, significa che stai lavorando forte. Devo continuare a essere concentrato e a fare il meglio possibile".