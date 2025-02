SALAH-EDDINE: "La Roma è un grandissimo club, mi hanno dato molta fiducia" (VIDEO)

Salah-Eddine fa parte dei tre volti nuovi arrivati alla Roma nell'ultimo giorno del mercato invernale, insieme a Nelsson e Gourna-Douath. L'esterno sinistro arrivato dal Twente per 8 milioni di euro ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club giallorosso:

Quali sono le tue prime impressioni?

"È davvero un grandissimo club, sono felice di essere qui. Tutti mi hanno accolto al meglio e mi sento bene"

È stato una trattativa rapida?

"Onestamente sì, la trattativa si è chiusa in pochi giorni. Il club, e in particolare la famiglia Friedkin, mi hanno dato molta fiducia e mi hanno voluto. Anch'io volevo venire qui e quindi era già tutto chiaro"

Rensch è arrivato qualche giorno prima di te a Roma. Hai parlato con lui prima di firmare?

"Si, l'ho sentito prima e mi ha parlato molto bene del club. Mi ha detto 'se hai la possibilità, devi venire qui'"

Hai scelto il numero 34. È un numero speciale per te?

"Sì, lo è. Penso tutti sappiano il motivo per cui l'ho scelto. Lo indossavo anche nel mio club precedente ed è per Abdelhak Nouri"

Sei un difensore a cui piace molto attaccare. Quali sono i tuoi punti principali?

"Sono un difensore a cui, come hai detto, piace attaccare. Sono veloce, bravo nel gestire il pallone e anche nel tagliare dall'esterno verso l'interno del campo"

Quanto è importante per un giovane calciatore lavorare con un tecnico esperto come Ranieri?

"Penso di non poter chiedere di meglio. È un tecnico molto esperto, io sono giovane e ho molta voglia di imparare e penso che lui sia la persona migliore da cui apprendere qualcosa"

Quanto pensi di poter migliorare come difensore in Serie A?

"Davvero tantissimo, perché penso che sia il campionato in cui si difende meglio. Sono felice di essere ancora giovane e di trovarmi qui, perché ho molti anni per migliorare e voglio davvero farlo"

Conosci l'amore e la passione dei tifosi della Roma?

"