SAELEMAEKERS: "La Roma è una squadra fantastica e siamo un gruppo bellissimo. Abbiamo la mentalità giusta per fare bene in Europa"

SKY SPORT - Alexis Saelemaekers, esterno della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva alla vigilia del match contro il Braga, valido per la sesta giornata della first phase di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole.

Come ti stai trovando? Ti aspettavi questa squadra?

"Mi trovo benissimo sin dal primo giorno. La Roma è una squadra fantastica e siamo un bellissimo gruppo, stiamo lavorando tanto anche se è stato un periodo difficile. Ora stanno arrivando i risultati".

Cosa vi sta dando Ranieri?

"Viene rispettato da tutti, anche dai tifosi. Per noi è stata una spinta per riniziare a vincere e per far vedere la nostra mentalità. Sul campo stiamo facendo ciò che il mister ci chiede".

Dove può arrivare la Roma in Europa League?

"Dobbiamo sognare. Abbiamo il gruppo per fare bene. Abbiamo la mentalità giusta per provare a fare qualcosa di bello".

Da dove nasce la tua versatilità?

"Nel settore giovanile dell'Anderlecht chiedono di giocare in tutte le posizioni del campo e di provare a essere performanti in ogni posizione. Oggi mi sento a mio agio ovunque, provo ad aiutare la squadra in qualsiasi posizione mi metta il mister".