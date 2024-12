RANIERI: "Vogliamo andare avanti in Europa League. Contro il Braga sarà una partita aperta"

SKY SPORT - Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva alla vigilia del match contro il Braga, valido per la sesta giornata della first phase di Europa League e in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole.

Che valore ha l'Europa per lei e per la proprietà?

"Si tratta di un valore aggiunto, vogliamo fare bene. Non sono partite facili ma vogliamo andare avanti, così come il Braga. Sarà una partita aperta, con due squadre che giocheranno per vincere".

I punti di forza del Braga?

"Gioca molto bene la palla, è diventata una squadra europea. Va anche in verticale, sa giocare sia a 3 sia a 5. L'abbiamo studiata bene, siamo pronti e voglio ripetere la prova vista contro il Lecce".

Come fa a rivitalizzare i giocatori?

"Non lo so. Cerco di entrare in sintonia con loro, stimolandoli nella maniera giusta riescono a capire le richieste dell'allenatore. I giocatori devono conoscere solo un uomo mentre l'allenatore 26 teste. Io posso sbagliare di più, quindi chiedo a loro di farmi sbagliare il meno possibile".

Questo segmento da allenatore può essere la soluzione migliore per capire cosa va e cosa non va dentro la Roma?

"Sicuramente. Avendo a disposizione tutto quanto riesco a capire meglio tutto".

La cosa più complicata che ha dovuto fare finora?

"Nella mia carriera mi è capitato di venire alla Roma per tre volte in corsa. Non è una cosa complicata. Ho trovato dei giocatori molto disponibili e questo mi ha aiutato".

Nel suo palmares le manca solo affermarsi in Europa...

"Sono sempre molto fiducioso e positivo. Vedo sempre il bicchiere sempre mezzo pieno".