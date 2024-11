SVILAR: "Troppi gol? Dobbiamo fare meglio, siamo stati anche sfortunati. Dobbiamo metterci a posto mentalmente" (VIDEO)

Dopo la sconfitta sul campo del Verona in campionato, la Roma torna di scena in Europa League: domani alle 18.45 i giallorossi sono ospiti dell'Union Saint Gilloise nella quarta gara della fase campionato della competizione. Alla vigilia della sfida, il portiere giallorosso Mile Svilar ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva: "È casa mia, sono nato qui. È molto bello essere qui e giocare una partita importantissima".

Prendete molti gol, nelle ultime due trasferte di campionato ne sono arrivati 8. Che idea ti sei fatto?

"Nelle ultime 2-3 partite abbiamo preso tanti gol, ma prima non è stato il caso. Siamo stati un po' sfortunati, dobbiamo fare meglio".

Preoccupati per la classifica in campionato?

"No, secondo me dobbiamo pensare di partita in partita, di vincere, metterci a posto mentalmente e andare avanti così".

(Sky Sport)

Il portiere della Roma ha parlato anche ai canali del club: "È molto bello tornare a casa e giocare una partita importantissima".

Che lavoro avete fatto in queste ore?

"Abbiamo fatto una bella rifinitura, siamo preparati per affrontare un avversario forte. Dobbiamo pensare al nostro lavoro e concentrarci su quello che possiamo controllare".

Psicologicamente come si affrontano queste partite da vincere?

"È difficile, ma dopo uno-due giorni dall'ultima partita devi staccare e pensare alla prossima, che è la più importante. Nella Roma devi sempre provare a vincere, in questo momento è un po' difficile ma dobbiamo stare insieme e fare meglio".

Vi siete parlati?

"Ci siamo parlati, ci parliamo tutti i giorni. Siamo un gruppo forte e bello, ma in questo momento bisogna far parlare il campo e vincere".