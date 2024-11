RANIERI: "Siamo consapevoli di cosa fare per migliorare. Il tifo del Tottenham? Sappiamo quello che andiamo ad affrontare" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Tottenham, in programma domani alle 21.00 in Inghilterra, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

Come si supera questo momento?

"Sappiamo dove abbiamo sbagliato e cosa dobbiamo fare per migliorare. Solo il lavoro ci può ripagare alla fine, è come un malato che sta in terapia intensiva. Bisogna dargli ossigeno, forza, autostima, che è quella che hanno perso i ragazzi. A me non è dispiaciuta la partita contro il Napoli, non abbiamo giocato rapidamente come avevo chiesto. Ne ho parlato con loro e credo che mi abbiano capito. È un approccio differente da quello che erano abituati a fare negli ultimi anni, dobbiamo continuare ad avere fiducia e a lottare. Andiamo a giocare contro una squadra che in Premier League è prima per intensità di pressing, per occasioni create e per gol segnati, hanno dei giocatori che hanno una velocità pazzesca. Noi andremo lì con la voglia e se saremo furbi sapremo creargli grossi problemi, sennò dobbiamo fare come il pugile: stare lì coperti perché sennò poi ci fanno troppo male. Dobbiamo rispondere colpo su colpo".

Lei conosce il calcio inglese, anche a livello ambientale ci sarà da tapparsi le orecchie

"Quello che so è che la curva del Tottenham è stata fatta da degli ingegneri acustici proprio per far rimbombare bene tutto lo stadio, perciò sappiamo cosa affrontiamo, andiamo lì a viso aperto a fare la nostra partita. Dobbiamo tirarci fuori e sapremo farlo solo con la nostra intelligenza e la nostra voglia".